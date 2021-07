Roma, 27 luglio 2021 - Nuovo bollettino Covid nel pomeriggio con i dati del Ministero della Salute sulla situazione dei contagi in Italia: casi totali e attualmente positivi. Aggiornamenti anche su ricoveri, terapie intensive, morti e guariti. Resta caldo il fronte vaccini e Green pass. "L'Ue mantiene la parola. L'obiettivo era proteggere il 70% degli adulti con almeno una dose a luglio e oggi lo abbiamo raggiunto", ha rivendicato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Intanto, il governo italiano valuta l'ipotesi di obbligare i prof a vaccinarsi per riportare la scuola in presenza a settembre. E il nodo potrebbe sciogliersi già in settimana per definire le misure prima dell'estate e renderle operative per fine agosto.

Il bollettino del 27 luglio

Le Regioni / Veneto

Sono 490 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Aumentano ancora i ricoveri (+27) in area non critica. Si registrano 2 decessi.

Toscana

In Toscana 271 nuovi casi di Coronavirus, su 6.975 tamponi molecolari e 5.594 antigenici rapidi, quattro morti e 79 guariti. Nelle ultime 24 ore il tasso dei positivi raggiunge il 2,2% sul totale dei tamponi e il 4,6% in relazione alle nuove diagnosi. Il marcato aumento dei contagi, dovuti in larghissima parte alla cosiddetta variante Delta del virus, inizia a farsi sentire sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid, in effetti, risalgono oggi a 128 (nove in più rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (tre in più). Inevitabile, in un contesto di ripresa dell'epidemia, un nuovo sensibile incremento delle quarantene. In base ai dati aggregati delle aziende sanitarie risulta, di conseguenza, che sono 4.467 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare (+179 rispetto a ieri) e 11.361 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (+291).

Puglia

In Puglia sono stati registrati 132 casi su 11.186 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,18%. I nuovi positivi sono 30 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 18 in provincia di Foggia, 13 nella provincia Bat, 12 in provincia di Brindisi, 2 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. È stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

Umbria

Tornano a salire i nuovi casi in Umbria, 114 nell'ultimo giorno, con cinque guariti e nessun morto. Gli attualmente positivi sono ora 1.221, 109 in più rispetto a lunedì. Sono stati analizzati 2.674 tamponi e 3.908 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,73 per cento sul totale (era 1,4 martedì della scorsa settimana). Segnalato un ricoverato in più negli ospedali, ora 14, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva.

Le altre regioni

In Alto Adige 43 casi, in Basilicata 29.