Covid Italia oggi 7 marzo: il bollettino con contagi, morti e ricoveri regione per regione

Roma, 7 marzo 2022 - I casi Covid in Italia sono risaliti negli ultimi giorni: in attesa del nuovo bollettino di ministero della Salute e Protezione civile, a fare il punto sull'andamento dell'epidemia nell'ultima settimana è il fisico Giorgio Sestili: i contagi "stanno risalendo, +13% negli ultimi sette giorni. Con una stima dell'Rt a 1,3". In particolare "sono 4 le regioni dove il virus è in crescita: Umbria, Calabria, Molise e Valle d'Aosta". Anche l'indice di positività è aumentato secondo le utlime rilevazioni. Questo è dovuto alle aperture e al fatto che comunque siamo ancora in un clima invernale. Per l'infettivologo Matteo Bassetti "una crescita di 5 mila casi in una settimana non è assolutamente preoccupante, anche perché i nostri ospedali non hanno subito alcuna pressione". Continua anzi il calo di ricoveri ordinari e in terapia intensiva. II posti letto occupati da pazienti Covid in rianimazioni sono il 6% (un anno fa erano il 28%), secondo l'ultima rilevazione Agenas. E anche il numero di morti giornalieri è in significativa contrazione. "Se guardiamo a cosa avveniva un anno fa, è cambiato il mondo". Qui sotto i report in arrivo dalle Regioni.

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il bollettino di ministero della Salute e Protezione civile con i dati aggiornati ad oggi, 7 marzo, relativi al numero di nuovi casi Covid, di vittime e di ricoveri.

Il 7,4% dei 23.357 test processati in Puglia per accertare i casi di contagio da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 1.730 nuovi positivi, la gran parte dei quali rilevati in provincia di Lecce in cui si contano 652 positività in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 74.904 di cui 541 ricoverati in area non critica covid (due in meno rispetto a ieri) e 28 in terapia intensiva. Una sola la vittima covid registrata oggi.

Sono 1.567 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 10% dei tamponi effettuati. In calo a 49 mila il totale degli attualmente positivi. Leggero aumento (+9) invece per il totale dei ricoveri: 12 in più nelle aree non critiche e tre in meno nelle terapie intensive. Sette i decessi.

In Toscana sono 873.591 i casi di positività al Coronavirus, 1.420 in più rispetto a ieri (647 confermati con tampone molecolare e 773 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 37 anni circa. Si registrano altri 17 decessi - 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,4 anni. Tornano a crescere i ricoveri: sono 750, 19 in più rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva, 3 in più. In crescita anche il tasso di positività: oggi è al 14,4%, ieri era al 12,6.

Sono 783 i contagi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore con 2.115 tamponi testati (1.633 nuove diagnosi e 482 nel percorso guariti), per un tasso di positività del 47,9% ed un tasso di incidenza di 638,8.

In Basilicata sono 337 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.568 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per Covid-19. I ricoverati per Covid-19 sono 89 di cui 2 (+1) in terapia intensiva. In Alto Adige si contano 258 i nuovi casi di Covid-19 su 2.485 tamponi esaminati nella giornata di ieri. Due le persone decedute, in entrambi i casi donne sopra gli 80 anni. Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale, 67 nei normali reparti e uno in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Il Friuli Venezia Giulia conta oggi complessivamente 187 nuovi contagi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 162.