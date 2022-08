Covid Italia oggi, il bollettino del 4 agosto: 42.976 nuovi positivi e 161 morti

Roma, 4 agosto 2022 - Sono 42.976 i nuovi contagiati Covid, secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi. Ci sono stati poi altri 161 morti . Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri. Scendono anche i nuovi ricoveri : -34 le terapie intensive e -272 i ricoveri nei reparti ordinari . 242.010 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 17,8% (-0,1%). 139.776.812 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Anche dai dati delle singole regioni viene confermata la tendenza in corso negli ultimi giorni (qui i dati del 3 agosto ) di un calo della curva dei nuovi casi di positività.

Nell'arco di 24 ore, in Italia, è stabile al 16% la percentuale di posti occupati per Covid nei reparti ordinari (un anno fa era al 4%), ma cala in 13 regioni o province autonome: Abruzzo (al 20%), Basilicata (19%), Calabria (31%), Campania (15%), Emilia Romagna (18%), Lazio (16%), Liguria (27%), Marche (19%), Pa Bolzano (11%), Pa Trento (14%), Toscana (13%), Umbria (37%), Valle d'Aosta (24%). A livello nazionale, è stabile al 4% anche la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid (un anno fa era al 3%). È questa la rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ( Agenas ) sui dati del 3 agosto.

Il bollettino Covid del 4 agosto

Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 45.621. Le vittime sono 161 , in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri quando era al 17,8% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 242.010 tamponi. Sono invece 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva , 34 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9734, 272 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.175.294, ovvero 26.149 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.213.559 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.729. I dimessi e i guariti sono 19.865.536 con un incremento di 68.947.

Le principali regioni / Veneto

Nuovi casi di positività Covid in calo in Veneto : oggi sono 4.960, contro i 5.505 di ieri, dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.119.832. Lo rileva il bollettino della Regione. Si registrano anche 13 vittime , con il totale a 15.126. Scendono nuovamente gli attuali positivi a 82.780, -1.702 rispetto a ieri. Calo dei ricoveri in area medica negli ospedali: 1.079 (-36) e leggero aumento nelle terapie intensive 45 (+7) in terapia intensiva.

Campania

I positivi del giorno in Campania sono 3.650 di cui positivi all'antigenico 3.432 e al molecolare: 218. I test sono 20.189 di cui antigenici: 16.700 e molecolari: 3.489.

nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Lazio

Oggi nel Lazio su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi (-486), sono 7 i decessi (-15), 1.029 i ricoverati, 58 le terapie intensive (-3) e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.580. Continua il rallentamento del numero dei casi su base settimanale che segna un -30%, cala l'incidenza a 556 per 100 mila abitanti e il valore rt scende a 0.89.

Emilia-Romagna

Sono 3.530 in più rispetto a ieri i contagi Covid di oggi dell' Emilia-Romagna , su un totale di 15.940 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 51 (-3 rispetto a ieri, -5,6%). . Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.578 (-58 rispetto a ieri, -3,5%). 10 i decessi.

Toscana

Sono 2.115 i nuovi casi di coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 18 decessi. I ricoverati sono 664 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (-6). Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.346.959 i contagi e 10.466 i deceduti. I guariti raggiungono quota 1.245.791 (92,5% dei casi totali) e gli attualmente positivi sono 90.702. Oggi sono stati eseguiti 1.656 tamponi molecolari e 12.121 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 2.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,6% è risultato positivo.