Covid oggi Italia: contagi, ricoveri e morti nelle regioni. Dati del 22 giugno in diretta

Roma, 22 giugno 2022 - Il Coronavirus torna a correre in Italia con la variante Omicron 5. In attesa del bollettino Covid del ministero della Salute di oggi, ieri si è registrato un boom di contagi: sono stati segnalati oltre 62mila casi, mai così tanti dal 28 aprile scorso. Anche il tasso di positività era da record, al 21,4%. L'ultimo dato così alto risale allo scorso inverno. In base ai primi dati delle regioni, oggi ci si può attendere un leggero ribasso dei casi giornalieri.

Covid Italia, boom di contagi: il bollettino di ieri, 21 giugno

Pregliasco: "Una persona con Omicron 5 può contagiarne altre 15-17"

"Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagi" Covid "in autunno, ma la presenza di questa nuova variante Omicron BA.5 ci ha sorpreso", così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi. "Questo virus presenta una contagiosità estrema, superiore addirittura a quella del morbillo e della varicella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17: basti pensare che la variante Wuhan", quella originaria, "aveva un R0 di 2,5, mentre la Delta di 7. Questi valori rappresentano il numero medio di casi secondari rispetto a un caso indice, quindi" sono "valori che la rendono molto più temibile: una persona" infettata da BA.5 "può contagiarne altre 15 o 17", spiega l'esperto. "La variante Omicron 5, che è più diffusiva, può determinare un andamento ondulante anche anticipato - continua - cioè con un incremento, una discesa e probabilmente con un'ulteriore risalita questo inverno". "Per quanto riguarda l'estate, ovviamente, non abbassiamo troppo la guardia - insiste il virologo - Usiamo le mascherine come se fossero occhiali da sole, soprattutto per le persone fragili o per i caregiver che, difendendosi, difendono anche i propri familiari".

Covid, Bassetti: "Colleghi virologi, basta. E' un’influenza"

Fiaso: ricoveri pediatrici più che raddoppiati

La curva dei ricoveri Covid è piatta. Dopo il rallentamento progressivo del calo dei ricoveri delle precedenti settimane, la rilevazione del 21 giugno degli ospedali sentinella Fiaso mostra un arresto di tale riduzione e una sostanziale stabilità. Le variazioni settimanali dei pazienti Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, infatti, sono minime: nel periodo 14-21 giugno, sottolinea la Fiaso, si assiste a una diminuzione di soli 2 ricoverati nei venti ospedali aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. L'analisi geografica dei ricoveri evidenzia tuttavia come al Sud la curva continui a scendere (-8,8%), al Nord abbia un lievissimo rialzo (2,1%), mentre al Centro abbia invertito direzione e sia cresciuta (10,8%). Nelle classi di età pediatriche si osserva invece un aumento abbastanza netto. I ricoveri, pur restando limitati, sono più che raddoppiati. I pazienti sono per lo più bambini molto piccoli (neonati tra 0 e 6 mesi che in una settimana sono quasi triplicati da 5 a 14 pazienti) nei cui confronti atteggiamenti di prudenza possono facilitare il ricorso al ricovero; un aumento della circolazione del virus può determinare questo fenomeno, senza che sia sotteso un aumento della gravità delle sindromi. Per la prima volta da cinque settimane si registra un ricovero in terapia intensiva per Covid: si tratta di un maschio della classe 5-11 senza comorbidità. Sono segnalati inoltre due ricoveri con Covid in intensiva, uno sotto i sei mesi di età e l'altro della classe 12-18 non vaccinato.

Ancora in aumento i contagi da Covid in Veneto. Ben 5.664 i nuovi casi: dall'inizio della pandemia si contano 1.808.204 infezioni. 4 i decessi nelle ultime 24 ore, complessivamente sono state 14.767 dal 2020. I positivi risultano oggi 46.283, +3.335 rispetto alle 24 ore precedenti. 502 i ricoveri ospedalieri (-10) in area non critica e 22 (-2) in terapia intensiva. Il bollettino del Veneto

Sono 3.365 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 25% dei 13.427 test processati. È Bari la provincia in cui risiede il maggior numero di nuovi positivi: sono 989 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 28.759 di cui 235 ricoverati in area non critica (+16) e 11 in terapia intensiva (+1). È una la vittima odierna del virus che fa salire a 8.585 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Sempre sopra quota 3.000 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana, ma tasso di positività in leggero calo. I contagi sono 3.043 su 13.155 test, di cui 1.822 tamponi molecolari e 11.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,13% (73,8% sulle prime diagnosi). Si registrano purtroppo altri 4 decessi, che fanno salire il totale a 10.148. Ancora in aumento i ricoverati: sono 296, 11 in più rispetto a ieri, di cui 9 in terapia intensiva, 3 in meno. Tutti i dati Covid della Toscana

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.938 tamponi sono state riscontrate 1.217 positività al Covid-19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 118. Si registra, inoltre, un decesso.

Nell'ultimo giorno sono emersi 831 nuovi casi e un nuovo morto in Umbria. Sono stati analizzati 3.244 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 25,6% (era 22,1 martedì).