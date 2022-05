Covid Italia oggi: aggiornamenti su casi, ricoveri e morti. Il bollettino del 12 maggio

Roma, 12 maggio 2022 - Covid-19, in calo contagi, ricoveri e decessi in Italia. Ieri, 11 maggio, il bollettino del ministero della Salute ha segnalato 42mila nuovi casi di positività e 115 morti. I dati odierni, come sempre, sono attesi nel pomeriggio.

Il report settimanale della Fondazione Gimbe registra un calo di tutti i dati principali. Nella settimana 4-10 maggio 2022, rispetto alla precedente, si osserva una diminuzione del 27,5% dei nuovi casi (286.350 vs 394.945) e del 12,5% dei decessi (842 vs 962). Analogamente diminuiscono del 9,7% i casi attualmente positivi (1.082.972 vs 1.199.960) e le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 vs 1.189.899). Infine, in discesa le ospedalizzazioni: --11,5% i ricoveri con sintomi (8.579 vs 9.695) e -2,2% le terapie intensive (358 vs 366). Tuttavia, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea che il calo del 27,5% dei nuovi casi si registra a fronte di una riduzione del 23,6% dei tamponi totali.

Gli ultimi dati documentano che in Italia la sottovariante Omicron BA.2 (cd. Omicron 2) ha quasi completamente soppiantato la BA.1 (cd. Omicron), mentre vengono già segnalati i primi casi di BA.4. Allo stato attuale delle conoscenze le nuove sottovarianti sembrano avere una maggior trasmissibilità rispetto a BA.2 e, soprattutto, una maggior capacità di evadere la protezione immunitaria, sia da vaccino, sia da pregressa infezione: questo determina una probabilità più elevata di reinfezione, oltre ad una maggiore resistenza di queste varianti agli anticorpi monoclonali. Per quanto riguarda l'efficacia vaccinale sull'ospedalizzazione, se per queste nuove sottovarianti non sono ancora disponibili dati, la somministrazione della dose booster resta di cruciale importanza al fine di mantenere una copertura adeguata contro Omicron e Omicron 2.

Sommario

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati nazionali e la tabella in Pdf)

Contagi in lieve calo, ma ben 19 vittime del Coronavirus in Veneto, per un totale da inizio pandemia di 14.563 morti. 3.932 i positivi registrati e sono 53.295 le persone attualmente in quarantena/isolamento. Stabile la situazione negli ospedali dove sono ricoverati 482 pazienti Covid nei normali reparti e 24 in terapia intensiva.

Oggi in Puglia sono stati registrati 2.880 nuovi casi di Covid su 17.976 test e 9 decessi. Attualmente sono 91.438 le persone positive. I ricoverati in area medica sono 498 e 26 quelli in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.102.284 fronte di 10.776.511 test eseguiti. Le persone guarite sono 1.002.469 e 8.377 quelle decedute.

I nuovi casi di Covid in Toscana sono 2.357 su 15.383 test di cui 2.612 tamponi molecolari e 12.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,32% (67,2% sulle prime diagnosi).