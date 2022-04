Covid Italia oggi: contagi, ricoveri e decessi. I dati regione per regione

Roma, 23 aprile 2022 - Covid, in attesa del bollettino di oggi 23 aprile sull'andamento dell'epidemia con nuovi contagi, ricoveri, decessi e guariti, il report dell'Iss - Istituto superiore di sanità - ha calcolato che nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid sul totale dei casi segnalati risulta pari a 4,5%, in aumento rispetto alla settimana precedente in cui la percentuale era pari a 4,4%.

Dal 24 agosto 2021 al 20 aprile 2022 sono stati segnalati 357.379 casi di reinfezione, pari a 3,2% del totale dei casi notificati. L’analisi del rischio di reinfezione, fa sapere l’Iss, a partire dal 6 dicembre 2021 (data considerata di riferimento per l’inizio della diffusione della variante Omicron), evidenzia un aumento del rischio relativo aggiustato di reinfezione (valori significativamente maggiori di 1) nei soggetti con prima diagnosi di Covid notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi fra i 90 e i 210 giorni precedenti; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni; nelle femmine rispetto ai maschi. Il maggior rischio nei soggetti di sesso femminile può essere verosimilmente dovuto alla maggior presenza di donne in ambito scolastico (80%) dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito famigliare. Ancora, nelle fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni) rispetto alle persone con prima diagnosi in età compresa fra i 50-59 anni.

Numeri stabili dell’andamento Covid nelle ultime 24 ore in Veneto: sono 6.984 i nuovi contagi (ieri erano stati 6.900), e 8 le vittime. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 1.631.161, quello dei decessi a 14.388. Crescono di poco gli attuali positivi, 75.318 (+205). Negli ospedali sono in discesa i ricoveri in area non critica, 864 (-27), pressochè stabili, 35 (+1) quelli in terapia intensiva.

Oggi in Puglia sono stati registrati 27.475 test per l’infezione da Covid-19 e 6.109 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 9 decessi. Attualmente sono 104.335 le persone positive, 577 sono ricoverate in area non critica e 34 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1.036.240 a fronte di 10.389.472 test eseguiti, 923.685 sono le persone guarite e 8.220 quelle decedute.

In Toscana sono 1.075.465 i casi di positività al Coronavirus, 4.270 in più rispetto a ieri (1.166 confermati con tampone molecolare e 3.104 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.012.948 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.752 tamponi molecolari e 19.766 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 52.729, +3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 684 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna, con un’età media di 84,3 anni. L’età media dei 4.270 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (15% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).