Covid Italia oggi: dati dalle regioni in diretta. Il bollettino del 22 aprile

Roma, 22 aprile 2022 - In attesa del bollettino Covid di oggi (qui tutti i dati di ieri, 21 aprile) con i dati sull'andamento della pandemia del ministero della Salute, è arrivato il monitoraggio settimanale della Cabina di regia, diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nel periodo di riferimento (15-21 aprile) si osserva un calo dell'incidenza a livello nazionale: si attesta a 675 casi ogni 100mila abitanti contro i 717 della settimana precedente. Fra le regioni solo l'Abruzzo ha un'incidenza superiore a 1000 casi per 100mila abitanti (1040,5), a seguire la Basilicata (841,3) e l'Umbria (838,4). Una regione/provincia autonomia è classificata a rischio alto per Covid, 6 sono a rischio moderato, le restanti sono classificate a rischio basso in base alle allerte di resilienza.

In calo, inoltre, l'indice di trasmissibilità durante l'ultimo periodo di rilevazione (23 marzo-5 aprile): l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato poco sotto la soglia epidemica, pari a 0,96. L'Rt ospedaliero (basato sui casi con ricovero), invece, rimane sostanzialmente stabile e si attesta a quota 0,91 il 12 aprile.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali il monitoraggio segnala una lieve salita dei ricoveri e terapie intensive stabili. Il tasso di occupazione nazionale nelle aree mediche sale al 15,8% (21 aprile) contro il 15,6% del 14 aprile. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,2%. Sono 13 le regioni che superano la soglia di allerta del 15% per i ricoveri nei reparti ordinari, in testa è l'Umbria con il 37,5%. Nessuna regione supera la soglia di allerta del 10% per le rianimazioni.

Infine, rimane invariata la percentuale dei casi Covid rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti di positivi: 12%, stesso dato del periodo precedente. Anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi è stabile al 41%, come quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (47%).

Dati ancora in discesa sul fronte dei contagi da Covid in Veneto. Sono 6.900 quelli individuati nelle ultime 24 ore, circa 500 in meno rispetto a ieri. Padova, con 1436 positivi, è la provincia dove si registra il maggior numero di casi. Scende il numero dei ricoverati in ospedale nei normali reparti, 891 (-10) e anche quello dei ricoverati in terapia intensiva, 34 (-2). Undici i decessi, per un totale da inizio pandemia di 14.380.

Il 20,08% dei 28.893 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 5.803 nuovi casi di contagio la gran parte dei quali rilevata in provincia di Bari in cui si contano 2.025 malati covid in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 103.579 di cui 581 ricoverati in area non critica (-8) e 35 in terapia intensiva (-2). Sono 9 le vittime che fanno salire a 8.210 il totale dei decessi da inizio pandemia.

Sono 1.071.195 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 4.464 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 4.243 tamponi molecolari e 21.064 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,6% è risultato positivo. I ricoverati sono 709 (-35 rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (-6). Oggi si registrano 25 nuovi decessi.

Sono 2.479 i nuovi contagi registrati in Calabria su 9.799 tamponi effettuati. Si segnalano 11 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.460 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +977 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 282) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

Risale ancora il tasso di incidenza cumulativo nelle Marche che arriva a 798,19 su 100mila abitanti (ieri 782,73), a fronte di 2.154 nuovi casi in 24 ore. In salita anche la percentuale dei positivi, 46,3% dei 4.648 tamponi diagnostici su 5.464 tamponi complessivi. Si registrano 2 decessi.

Ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, ora 236 (-17), con 4 posti occupati nelle rianimazioni (-1). Non vengono segnalati nuovi morti. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.324 nuovi positivi, con gli attualmente positivi ancora in leggera salita e adesso a quota 12.547 (+246). Sono stati analizzati 7.179 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 18,4% (era 16,9 il giorno precedente).

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.197 nuovi contagi su 5.162 tamponi molecolari e 6.715 tamponi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 (+2), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 160 (+1). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone, così il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.975.

In Alto Adige sono 420 i nuovi casi di Covid-19 emersi su 3.211 tamponi processati. Una persona è deceduta per un totale di 1.459 vittime da inizio pandemia. Rispetto alla giornata di ieri i pazienti covid ricoverati nei reparti ordinari sono due in meno, per un totale di 38, ai quali va sommato un ricovero in terapia intensiva.