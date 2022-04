Covid Italia oggi: il bollettino del 20 aprile. I primi dati dalle regioni

Roma, 20 aprile 2022 - In attesa del bollettino Covid di oggi del ministero della Salute (qui tutti i dati di ieri, 19 aprile), è stato pubblicato il report settimanale della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) che ci ha portato delle buone notizie: dalla rilevazione della settimana del 12-19 aprile emerge una chiara inversione di tendenza nelle ospedalizzazioni. Durante il periodo analizzato il dato dei ricoveri è diminuito del 5,3%. Un dato importante è che il 100% dei ricoverati Covid negli ospedali ha comorbidità, inoltre un terzo dei pazienti in rianimazione non è vaccinato. Tra i vaccinati negli ospedali oltre la metà ha ricevuto l'ultima dose più di 4 mesi fa. Giovanni Migliore, il presidente Fiaso, sottolinea quanto sia importante in questo contesto la campagna per la quarta dose per i più fragili. Fino ad ora solo il 10% delle persone a cui è raccomandato un secondo booster ha deciso di vaccinarsi nuovamente.

Intanto continua il dibattito sull'obbligo di mascherina in vista della scadenza a fine mese. "Ci sono le condizione per eliminarle - lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa -. Sono convinto che passare da un obbligo a una raccomandazione possa essere la scelta giusta, magari mantenendole in alcuni luoghi come i mezzi di trasporto". Invece secondo il virologo Massimo Galli "togliere le mascherine al chiuso è una discreta corbelleria". Ritiene essenziale l'uso delle mascherina per "non escludere i fragili", che "nonostante i vaccini avranno una protezione parziale o assente". Il ministro della Salute Roberto Speranza afferma solo che "stanno valutando giorno per giorno". Ribadisce ancora che "in questo momento sono obbligatorie" e secondo lui "restano un presidio molto importante''.

Mascherine al chiuso: stop in Spagna e Israele. Cosa fanno gli altri Paesi

Impennata di nuovi casi di Covid-19 in Veneto: si segnalano 9.754 positivi in più, con il totale a 1.609.854 contagi da inizio pandemia. Pesante anche il bilancio delle vittime, con 20 morti portando il totale a 14.361. Negli ospedali prosegue la salita di ricoveri in area non critica, che sono 917 (+14), mentre scendono quelli in terapia intensiva, che sono 34 (-2).

Oggi in Puglia si registrano 8.887 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 40.812 test giornalieri (incidenza del 21,77%) e 20 morti. Delle 101.417 persone attualmente positive 587 sono ricoverate in area non critica (-20) e 39 in terapia intensiva (+4).

I nuovi casi positivi di Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati 6.564 su 39.301 test di cui 4.496 tamponi molecolari e 34.805 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,70%. Rispetto a ieri tutti i parametri sono in netto rialzo: ieri erano stati rilevati 'solo' 1.280 casi su 8.504 test di cui 2.098 tamponi molecolari e 6.406 test rapidi e anche il tasso dei nuovi positivi era più basso, di 15,05%.

Sono 3.746 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 352.782. Dei positivi odierni, 3.222 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 3.174. Gli attualmente positivi sono 49.731 (+2351 rispetto a ieri). Sono 327 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 49.393 (+2348 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.767 tamponi molecolari e 18.646 test antigenici. Il tasso di positività diminuisce rispetto a ieri (17,25%), è pari a 16,71%.

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus oggi sono 3.551 portando il bilancio totale a 337.966. I tamponi eseguiti sono 14.262. Dopo il calo di ieri (19,5%) il tasso di positività ricomincia a salire, oggi è al 24,9%. Cinque i decessi.

Dopo giorni di incidenza in calo e un numero minore di nuovi casi Covid, il tasso cumulativo su 100mila abitanti torna sopra 770 (a 776,01) nelle Marche (ieri 654,59), a fronte di 2.894 nuovi casi nell'ultima giornata. I positivi rappresentano il 39,6% dei 7.304 tamponi diagnostici analizzati su 8.728 tamponi complessivi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.503 nuovi casi su 14.957 tampni effettuati (quasi 5 volte di più rispetto a ieri). Il tasso di positività sale da 7,82% a 10%. Sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 166 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Si registra un decesso.