Roma, 6 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile. Saranno diffusi nel pomeriggio i dati su contagi Covid (che oggi saranno sicuramente influenzati dal numero scarso di tamponi effettuati nel weekend), morti, ricoveri e terapie intensive. Occhi puntati proprio sulla pressione ospedaliera: oggi è iniziata un'altra settimana in zona gialla per la Sicilia e Sardegna e Calabria sono in bilico. Secondo il monitoraggio di Agenas cresce in 4 regioni, a livello giornaliero, il tasso di occupazione delle terapie intensive che torna al 13% in Sardegna e al 14% in Sicilia, ben oltre la soglia d'allerta del 10%. Cala invece in Calabria (che però supera i valori limite sia per l'incidenza sia per i ricoveri in area medica), Umbria e Veneto.

Covid, la speranza di vita in Italia cala di 1,2 anni

Intanto, dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, sono giorni decisivi per l'estensione del green pass. In particolare si discute al momento sull'inserimento della certificazione verde obbligatoria sul luogo di lavoro. In cima alla lista dei settori che potrebbero essere coinvolti ci sono i dipendenti pubblici o comunque chi ha un contatto col pubblico Ma i sindacati frenano. E per chiarire la situazione in settimana è prevista una cabina di regia, dove si discuterà anche delle misure anti-Covid (tra cui la possibilità di abbassare la mascherina in classe se tutti gli alunni sono vaccinati) adottate per la scuola, che proprio oggi vede suonare la prima campanella in Alto Adige.

Green pass obbligatorio da ottobre: ecco dove

In Toscana sono 313 in più rispetto a ieri i casi di Covid. Purtroppo si registrano altri 4 decessi: tre uomini e una donna con un'età media di 77,8 anni che portano il totale a 7.035 morti da inizio pandemia. In aumento i ricoveri: sono 452, 2 in più rispetto a ieri, di cui 56 in terapia intensiva, 2 in meno. Gli attualmente positivi sono oggi 10.788, -1,5% rispetto a ieri. Di questi 10.336 sono in isolamento a casa (166 in meno rispetto a ieri).

Salgono ancora, in maniera più lieve per il fine settimana, i dati della pandemia in Veneto: il bollettino regionale segnala 274 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un decesso (11.701 in totale). Crescono anche gli attuali malati, 13.242, 32 in più rispetto a ieri, e l'incidenza dei casi sui tamponi, pari al 2,1%, con 13.024 test effettuati, di cui 5.488 molecolari e 7.536 antigenici. Aumentano leggermente anche i dati ospedalieri: sono 233 i ricoverati in area non critica (+6) e 52 (+3) i pazienti in terapia intensiva.

Sale a 1.596 il bilancio delle vittime del Covid in Sardegna, aggravato da altri tre decessi segnalati nell'ultimo aggiornamento della Regione. I nuovi casi sono 123, su un totale di 1.326 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (+1 rispetto a ieri), quelli in area medica sono 235 (+4). Sono 6.305 le persone in isolamento domiciliare, 150 in meno rispetto a ieri.

Sono 122 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Puglia: ll'1,53% dei 7.946 test processati. Più della metà delle nuove positività è stata accertata in provincia di Lecce in cui si contano 70 contagi in più rispetto a ieri. Seguono per nuovi casi le province di Foggia con 35, Bari con 10, Bat con 2 e Taranto con 1. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 2 vittime. Gli attualmente positivi sono 4.297: di questii 228 sono ricoverati in area non critica covid e 22 in terapia intensiva.

Altri 49 casi di Covid-19 nelle Marche, lo fa sapere la Regione specificando che ad Ascoli Piceno non si sono registrati contagi, a Pesaro-Urbino 16, a Macerata due, ad Ancona 28, nessuno a Fermo e fuori regione tre. In totale sono stati processati 1.163 tamponi è Il tasso di positività si assesta al 7,8%. Si registra anche un nuovo decesso, che porta il totale di morti da Covid-19 da inizio pandemia a quota 3.053. I ricoveri in terapia intensiva calano di una unità rispetto a ieri e diventano 21, in semi-intensiva sono 18 (-1 su ieri), in non intensiva sono 39 (-2 su ieri). In totale, si registrano quattro ricoveri in meno rispetto a ieri, 78.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 35 nuovi contagi rilevati, 32 con tamponi molecolari e 3 su con i test rapidi antigenici. Non si registrano decessi mentre sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva e 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.558 contagi.

Nessun decesso e 7 nuovi casi in Umbria. Quattro contagi in Abruzzo, Basilicata e Molise. In Trentino è morta una persona e 17 sono state contagiate, mentre in Alto Adige sono 31 i positivi nelle ultime 24 ore. La Valle d'Aosta è stabile, nessun nuovo caso e nessun decesso.