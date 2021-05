Roma, 31 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia nel giorno in cui le prime tre regioni sono entrate in zona bianca. Nel pomeriggio arriveranno come di consueto gli aggiornamenti di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi, morti, rianimazioni e attualmente positivi. Ieri si è registrato il numero di decessi, 44, più basso dallo scorso ottobre, mentre la pressione ospedaliera è in continuo allentamento. Secondo l'Agenas infatti scende ancora fino a quota 12%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto nelle terapie intensive degli occupati da pazienti Covid e senza che nessuna regioni superi la soglia di allerta del 30%. Calano all'11% i posti in reparto, anche in questo caso con tutte le regioni sotto la soglia d'allerta, che è pari al 40%. "Stiamo assistendo ad un crollo di tutte le curve, soprattutto quella dei ricoveri, grazie anche all'effetto di copertura dei vaccini nelle fasce più fragili", ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Intanto la somministrazione dei sieri anti-Covid procede con successo, con il 38,4% della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose. "La campagna vaccinale sta andando molto bene, siamo poco sopra i 500mila come media settimanale", spiega il presidente della Fondazione Gimbe che sottolinea: "L'unica grande criticità rimane quella sacca di persone (oltre tre milioni) tra i 60 e 79 anni che ancora non hanno ricevuto la prima dose. In questa fascia bisogna procedere con la chiamata attiva attraverso i medici di famiglia, in modo da capire i motivi per cui queste persone non vogliono vaccinarsi". Al centro dell'attenzione anche la questione varianti: "La variante indiana - ammette Cartabellotta - presenta un problema: ci si può infettare tra la prima e la seconda dose, in particolare col vaccino Pfizer".

Sempre sul fronte inoculazioni oggi potrebbe essere il giorno del via libera dell'Aifa al vaccino ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Lo ha ricordato il sottosegretario Pierpaolo Sileri sottolineando che si tratta di "una vaccinazione importante, perché la circolazione del virus nei soggetti più giovani può determinare una persistenza della circolazione e una persistenza del virus stesso".

Il bollettino del 30 maggio

Dati dalle regioni / Toscana

Sono 147 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 6.775 test di cui 5.373 tamponi molecolari e 1.402 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,17% (5,7% sulle prime diagnosi). Si registrano inoltre 13 morti. Cresce ma di pochissimo, e in virtù della riduzione delle dimissioni tipica dei fine settimana, la pressione ospedaliera. I ricoverati sono 540 (otto in più rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (dato invariato). Doppia discesa oggi delle persone in quarantena: sono 7.562 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare (-293) e 21.088 i toscani in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti.

Oggi in Puglia su 3.755 test sono stati rilevati 142 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 45 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Si registrano inoltre 6 decessi: uno in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto. Sono 24.924 sono i casi attualmente positivi.

Sono 60 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con il totale dei contagi a 423.327. Lo segnala il bollettino regionale. Si registra un decesso, che porta il totale delle vittime a 11.560. Gli attuali positivi sono in calo (-44) con 8.666 casi. Migliora leggermente la situazione negli ospedali, con 603 ricoverati nelle aree non critiche (-5), ma aumentano le terapie intensive (78, +2).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 50 nuovi casi, l'11,1% rispetto ai soli 451 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 5,3%. I contagi sono 20 in provincia di Ancona, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Fermo, e 3 fuori regione. Altri 623 test sono stati effettuati nel percorso guariti.

Abruzzo

Solo 15 i contagi da Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.150 tamponi molecolari, con un tasso di positività pari all'1,3%. Dopo l'assenza di vittime di ieri, si registrano però due nuovi decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.482. Gli attualmente positivi sono 5.493 (-66): 137 pazienti (+4) sono ricoverati nei reaprti ordinari,13 (-1, con un nuovo ingresso) si trovano in terapia intensiva, mentre gli altri 5.343 (-69) sono in isolamento domiciliare.

Altre regioni

In Umbria si rilevano sei contagi e nessuna vittima. Una settimana senza decessi in Alto Adige, dove i nuovi casi sono 12.