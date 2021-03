Roma, 30 marzo 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e ricoveri, mentre i dati Agenas già rivelano che continua a peggiorare la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto, da parte di pazienti Covid, nelle rianimazioni raggiunge il 41%, ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica, fissata al 30% dal ministero della Salute. E sono 13 le Regioni e Province autonome che 'sforano' oltremodo il livello critico: la situazione peggiore è quella della Lombardia (al 61%), seguita da Marche (al 60%) e Piemonte (al 58%). Ancora, molto sopra soglia: Emilia Romagna (52%), Provincia autonoma di Trento (51%), Friuli Venezia Giulia (49%), Puglia (44%), Umbria (43%), Toscana (42%), Lazio (40%), Molise (38%), Abruzzo (36%), Liguria (32%).

In questa situazione, si avvicina il weekend di Pasqua (qui tutte le restrizioni). Per chi rientra dai Paesi Ue Roberto Speranza ha stabilito quarantena di 5 giorni e tampone obbligatorio. La fiamma del Covid, infatti, non si spegne: se in Regno Unito inizia a vedere l'effetto delle vaccinazioni, la Francia registra ancora un boom di casi e in Germania si rafforzano i controlli alle frontiere terresti nel periodo pasquale e oltre.

Sul fronte vaccini, Draghi e la moglie si sono vaccinati questa mattina con Astrazeneca nell'hub della Stazione Termini. Ieri, invece, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'accordo che permette di effettuare le somministrazioni anche in farmacia e rendere così più "veloce e capillare" la campagna di vaccinazione. E oggi è a Genova la prima farmacia a ricevere le dosi, dove proprio ieri hanno iniziato il tour per l'Italia il capo della Protezione civile Curcio e il commissario Figliuolo.

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Toscana

I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.180, su 25.093 test di cui 13.222 tamponi molecolari e 11.871 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 4,70% (13,8% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, su Fb. Rispetto a ieri è più alto il numero dei nuovi casi (erano 1.021) e dei test (erano 12.087), con una discesa del tasso di positivi (era dell'8,45%).

Sono 1.130 i nuovi positivi al Coronavirus trovati in Veneto a fronte di 43mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (una incidenza del 2,61%). Sale di 23 posti letto il totale dei ricoverati negli ospedali veneti, oggi 2.199 (16 in più rispetto a ieri in area non critica e 7 nelle terapie intensive). Sono, invece, 52 i decessi delle ultime 24 ore, 10.590 in totale dall'inizio dell'emergenza ad oggi.

Marche

In un giorno 333 positivi al Coronavirus nelle Marche. Nell'ultima giornata testati in tutto 5.334 tamponi e il rapporto positivi/testati è pari al 10,7%. Il numero più alto di contagi non si è registrato in provincia di Ancona (43 casi), che da molte settimane è quella che segnala la maggior parte dei casi a livello regionale, ma a Pesaro Urbino (100). Seguono Macerata (90), Ascoli Piceno (54) Fermo (23) e 23 casi da fuori regione.

Basilicata

In Basilicata sono 135 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 su un totale di 1290 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.469 (-82), di cui 4.301 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.908 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 428 quelle decedute.

Alto Adige

Ancora due morti in Alto Adige per le conseguenze dell'infezione da Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le vittime sono 1.123. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 180 nuovi casi positivi. Il totale delle persone di cui è stato accertato il contagio è ora di 69.902. I guariti sono 67.125 (228 in più rispetto ad ieri). I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (di cui uno all'estero); 99 nei normali reparti ospedalieri, 87 nelle strutture private convenzionate e 101 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.367.

