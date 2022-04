Covid Italia oggi: dati 8 aprile 2022. Il bollettino con contagi, morti e ricoveri

Roma, 8 aprile 2022 - Calano Rt e incidenza in Italia. In attesa del nuovo bollettino Covid quotidiano - in arrivo oggi pomeriggio - il monitoraggio dell'Iss (Istituto superiore di Sanità) fotografa l'andamento dell'epidemia di Coronavirus nell'ultima settimana (31 marzo-7 aprile). A fronte di un numero di nuovi contagi sostanzialmente stabile (ieri la Fondazione Gimbe registrava un lieve calo settimanale di casi: vedi foto), l'indice di trasmissione (Rt) negli ultimi sette giorni è stato pari a 1,15 , sopra la soglia epidemica, ma in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,24). In flessione anche l'incidenza settimanale in Italia è pari a 776 ogni 100.000 abitanti contro 836 della settimana scorsa. Sopra mille Abruzzo, Umbria, Basilicata e Puglia. Il valore più basso si registra invece in Valle d'Aosta con 398. Secondo la rilevazione Iss-ministero della Salute, il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,7%. Una sola regione - la Sardegna - supera la soglia di allerta del 10%, raggiungendo la percentuale del 12,3%. Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, i valori più alti si rilevano invece in Umbria (41,2%), Calabria (32%) e Sicilia (26,3%). A livello nazionale il dato sale al 15,5% rispetto al 15,2%.

L'attenzione è oggi su una nuova variante di Sars-Cov 2 isolata per la prima volta in Italia, a Reggio Calabria: è stata ribattezzata Xj ed "equivale a Xe": si tratterebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia.

Qui sotto i report di oggi in arrivo dalle Regioni.

Sommario

Bollettino di ieri, 7 aprile

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il bollettino diffuso quotidianemente da ministero della Salute e Protezione civile con i dati aggiornati su nuovi casi, vittime e ricoveri in Italia.

Il Veneto registra nelle ultime 24 ore con 6.928 nuovi casi Covid (a fronte dei 7.605 di ieri). Nove i morti. Stabili a 857 i ricoveri dei malati Covid in area medica, ma si abbassa ulteriormente quello dei pazienti in terapia intensiva, 42 (-5). Covid Veneto: qui tutti i dati di oggi

In Puglia sono stati registrati oggi 5.352 nuovi casi di Covid: 1.842 in provincia di Bari, 405 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 556 in quella di Brindisi, 660 in provincia di Foggia, 1.074 in provincia di Lecce, 770 in provincia di Taranto nonche' 36 residenti fuori regione e 9 di provincia in via di definizione. Sono stati registrati anche 9 decessi. Attualmente sono 111.314 le persone positive, 679 sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza, i casi totali sono 964.124 a fronte di 9.996.965 test eseguiti, 844.756 sono le persone guarite e 8.054 quelle decedute.

Sono 4.395 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana con un tasso di positività sostanzialmente stabile. Gli attualmente positivi sono oggi 50.181, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 875 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne con un'età media di 85,5 anni. Covid Toscana: qui tutti i dati di oggi

Emilia Romagna

La Regione Marche segnala 2.086 nuovi casi. Covid Marche: qui tutti i dati di oggi

In Sardegna si registrano oggi 1.848 nuovi casi di Covid e un decesso. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (+2) e quelli in area medica 320 (+9). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.045 (+ 297).

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.267 nuovi positivi e 1.538 guariti in Umbria, con gli attualmente positivi in calo a 15.802, 271 in meno. Secondo giorno consecutivo senza nuovi morti per Covid. Si mantiene sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 279 (+2), 5 (+1) dei quali in rianimazione. Sono stati analizzati 1.857 tamponi molecolari e 5.721 test antigenici, per un tasso di positività del 16,7%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.468 tamponi molecolari sono stati rilevati 363 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,12%. Sono inoltre 7.074 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 778 casi (11,00%). Per un totale di 1.141 nuovi positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 139. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 anni (15,07%) e la 40-49 anni (14,37%); a seguire la 30-39 anni (13,58%).Nella giornata odierna si registrano i decessi di una donna di 82 anni di Cividale del Friuli (deceduta in ospedale) e di una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale).

In Basilicata sono 744 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 3.281 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. I ricoverati per Covid-19 sono 102 (+1) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 62 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 40 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi sono circa 26.700. In Alto Adige 555 nuovi casi (40 pcr e 515 antigenici) e nessun decesso. La situazione negli ospedali è stabile con 47 letti occupati nei normali reparti e due in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 5.665, mentre sono state dichiarate guarite 599 persone.