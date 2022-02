Roma, 3 febbraio 2022 - Atteso nel pomeriggio il bollettino di oggi del ministero della Salute con l'aggiornamento sui contagi Covid in Italia. Dai primi dati trasmessi dalle regioni si conferma la tendenza degli ultimi giorni (qui i dati del 2 febbraio) di riduzione degli effetti dell'ondata di Omicron. Anche la Fondazione Gimbe, nel suo ultimo monitoraggio diffuso oggi, rileva un calo dei casi Covid e dei ricoveri nella settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio. Un dettaglio dello studio di Gimbe segnala che scendono da 51 a 20 le province con incidenza superiore ai 2.000 casi per 100.000 abitanti.

Sommario:

Rapporto Gimbe: forte calo di contagi. Senza vaccino 7,4 milioni di italiani

Regioni / Veneto

Sono 11.902 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano 14.190) in Veneto, durante le quali si contano anche 24 decessi. Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio della pandemia è 1.193.244, quello delle vittime 13.264.

Continua a diminuire il numero degli attuali positivi: sono 202.890 le persone in isolamento (- 6.018). Immutato il dato dei ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 1.808, mentre flette quello delle terapie intensive, 162 (-6).

AItri 33 morti per Covid in 24 ore, come il giorno precedente, in Toscana per un totale di 8.353 vittime in regione dall'inizio della pandemia. Ci sono stati altri 8.175 casi in più (età media 36 anni, il 32% ha tra 40 e 59 anni) che portano a 765.116 il totale dei positivi (+1,1% sul giorno precedente). I guariti crescono del +2,1% e raggiungono quota 618.849 (80,9% dei casi totali, percentuale in risalita): sono stati 12.526 nelle 24 ore i guariti a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 137.914 (ancora in calo, -3,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.449 (-6 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al -0,4%) di cui 98 in terapia intensiva (+1 persona il saldo, pari al +1%). Altre 136.465 persone positive sono in isolamento a casa (-4.378 su ieri pari al -3,1%). Ci sono poi 59.131 persone in quarantena precauzionale (-1.183 su ieri, -2%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Oggi in Puglia sono stati registrati 62.166 test per l'infezione da Covid-19 e 7.130 nuovi casi. Sono stati registrati 13 decessi. Attualmente sono 117.251 le persone positive, 683 sono ricoverate in area non critica e 60 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 625.175 a fronte di 7.875.852 test eseguiti, 500.641 sono le persone guarite e 7.283 quelle decedute.

In Friuli Venezia Giulia, nell'ultima giornata, su 29.860 test e tamponi sono state riscontrate 3.149 positività al Covid pari al 10,54%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37 (-4), i pazienti in altri reparti calano a 495 (-3). Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 0-19 (27,4%), seguita dalla 40-49 (18,80%), dalla 50-59 (14,70%) e dalla 30-39 (13,24). Oggi si registrano i decessi di 16 persone, tra i 61 e i 95 anni, morte in ospedale o Rsa. I decessi complessivamente sono pari a 4.534. I totalmente guariti sono 210.279, i clinicamente guariti 561, le persone in isolamento 62.403. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 278.309 persone. Il totale dei positivi è stato ridotto di 10 unità a seguito della revisione di altrettanti test.

In Umbria nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 decessi, 1672 nuovi positivi e 1941 guariti. La situazione nei reparti Covid: sono 230 (+2 rispetto a ieri) i ricoverati negli ospedali dell' Umbria, di cui 9 (dato invariato) in terapia intensiva, e 21.836 (-277 rispetto al 2 febbraio) gli isolamenti contumaciali. Nelle ultime 24 ore sono statui effettuati 3.117 tamponi e 11.083 test antigenici in tutta la regione. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 160.608 (+1672) i casi totali di positività al coronavirus registrati, 136902 (+1941) i guariti, 1640 (+6) i decessi, 1.469.846 (+3117) i tamponi effettuati e 1.993.757 (+11083) i test antigenici eseguiti.

In Basilicata sono 1.028 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 5.763 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 2 decessi per Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 728 guarigioni mentre i ricoverati per Covid-19 sono 96 (+3) di cui 4 (-1) in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.500.

In Molise nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 401 (526 ieri) e i decessi 2. Nella provincia di Bolzano ci sono stati 1.486 nuovi casi (1.569 ieri).