Bollettino Covid Italia di oggi 28 luglio. I dati settimanali di Gimbe: aumentano i morti

Roma, 28 luglio 2022 - In calo i casi di Covid in Italia, ma decessi in aumento negli ultimi giorni. Dal 20 al 26 luglio 2022, le nuove infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana precedente, pari a -25%. Di contro, continuano ad aumentare i decessi, che in una settimana sono stati ben 1.019 a fronte degli 823 della scorsa settimana, pari al +23,8%, secondo il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In tutte le Regioni comunque si registra una diminuzione percentuale dei nuovi casi. E "non decolla" la campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo l'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. "Al 27 luglio (aggiornamento ore 6.19) - si legge nel report - sono state somministrate 2.139.397 quarte dosi, con una media mobile di 51.815 somministrazioni al giorno, in lieve aumento rispetto alle 44.169 della scorsa settimana (+17,3%)". Ma "rimane ancora molto lontano il target di 100mila somministrazioni" quotidiane, "fissato dalle linee di indirizzo dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale".

Sono in discesa anche oggi i nuovi casi di Covid segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore: il dato attuale è di 7.422 nuovi positivi contro gli 8.438 d ieri , cifra che porta il totale dei contagi a 2.083.542. Il bollettino regionale indica 10 vittime, per un totale di 15.047 decessi. In leggera risalita gli indicatori sugli attuali positivi, che oggi sono 96.718 (+362), e sull'occupazione degli ospedali in area medica, con 1.081 pazienti (+33), mentre sono 37 (-2) i ricoveri n terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 5.640 somministrazioni nella giornata di ieri, in prevalenza quarte (45.089) e terze dosi (474).

Sono 5.539 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 27.747 tamponi processati (23.130 antigenici e 4.617 molecolari). Hanno dato esito positivo 5.187 test antigenici e 352 tamponi molecolari. I deceduti sono sette. Ad oggi ci sono 28 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 644 in degenza.

Sono 4.431 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 20.767 test, con una incidenza del 21,3%. Le vittime sono nove. La provincia più colpita è quella di Bari (1.277 casi), seguita da quelle di Lecce (1.040), Taranto (725), Foggia (521). Nel Brindisino sono stati rilevati 415 casi, nella Bat 304. I positivi residenti fuori regione sono 120 e 29 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 69.538, delle quali 488 (ieri 497) sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva (ieri 18).

In Toscana sono 3.211 i contagi. Effettuati 2.044 tamponi molecolari e 16.183 antigenici rapidi di cui il 17,6% è risultato positivo (76,3% per le prime diagnosi), in calo di 2 punti percentuali. Purtroppo sono sempre tanti i decessi: 17 in totale - 10 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni, residenti nelle province di Firenze (8), Prato, Pistoia (1), Lucca (2), Pisa (1), Livorno (3) e 1 fuori Toscana - che portano il totale a 10.394. I ricoverati sono 743, 17 in meno rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva, 6 in meno. Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 678 casi in più rispetto a ieri, Prato 205, Pistoia 237, Massa Carrara 208, Lucca 406, Pisa 390, Livorno 389, Arezzo 271, Siena 234, Grosseto 193.

In Calabria 2.201 nuovi casi e 5 decessi.