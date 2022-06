Bollettino Covid oggi: 56mila contagi. Ricoveri ancora in salita. I dati 25 giugno 2022

Roma, 25 giugno 2022 - Bollettino di oggi sul Covid in Italia: i contagi sono 56.386, i morti 40. Le terapie intensive sono stabili (con 28 ingressi), i ricoveri segnano un altro aumento: +137 unità. I tamponi sono stati circa 258mila, con un tasso di positività del 21,8% (-1,6%). Gli attualmente positivi sono 703.479, quindi 25.301 in più nelle ultime 24 ore.

Crisanti: "Meglio che il virus circoli. In autunno saremo più forti"

Andreoni: "Omicron 5 non è un’influenza. Al bar torni la mascherina"

Tabella Pdf

Impennata di casi non segnalati

Siamo in un fase dell'epidemia caratterizzata da un forte aumento di casi non notificati, ovvero di persone che hanno avuto l'infezione ma non hanno fatto il test oppure non ne hanno comunicato il risultato. "Questo potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, ed efficacia vaccinale", avverte l'Istituto superiore di sanità nel rapporto esteso pubblicato oggi che integra il monitoraggio settimanale pubblicato ieri.

Aumentano le reinfezioni

Con il rialzo dei casi e dell'indice Rt (che dopo 2 mesi è mezzo è tornato a superare quota 1), sale anche il rischio di riprendere il virus per coloro che lo hanno già contratto: nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid sul totale dei casi segnalati risulta pari a 8,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente (7,5%). Dal 24 agosto 2021 al 22 giugno 2022 sono stati segnalati 556.406 casi di reinfezione, pari a 4.0% del totale dei casi notificati. Secondo le statistiche, il rischio è maggiore nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani.

Speranza: l'isolamento non si tocca

Nonostante l'ondata estiva non si prevedono misure restrittive all'orizzonte: "Non sono all'ordine del giorno - dice oggi il ministro Roberto Speranza dalle pagine di Repubblica -. Non avere restrizioni non significa però che non contino i comportamenti individuali e le raccomandazioni". I provvedimenti ancora in vigore come l'isolamento dei positivi non sono invece in discussione. "Chi è contagiato deve stare a casa. Oggi in isolamento ci sono 650 mila persone, non è immaginabile che se ne vadano in giro". "La sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli. Le mascherine, ad esempio, in certi casi continuano ad essere raccomodate. Restano uno strumento molto utile e il superamento dell'obbligo non significa che sia venuta meno la loro importanza. Vanno usate in tutte le occasioni a rischio"