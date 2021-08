Roma, 23 agosto 2021 - Dopo che ieri sono scesi i contagi (qui i numeri del 22 agosto), oggi nuovo appuntamento con il quotidiano bollettino Covid del ministero della Salute con l'aggiornamento in Italia su nuovi contagi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Oggi si apre una settimana decisiva per i colori delle regioni in vista del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità: fondamentali saranno i dati di domani per terapie intensive e ricoveri (qui vi spieghiamo perché). Non vanno bene le cose in Sicilia che ha disposto nuove restrizioni (e due comuni sono in zona arancione).

Sul fronte dei vaccini, da registrare l'opinione del professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, secondo il quale una seconda dose di vaccino per chi dal Covid è guarito è "inutile e non priva di rischi". Mentre il sottosegretario del ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, esclude che il 15 settembre si possa arrivare a un radicale obbligo di vaccinarsi: "Per quel giorno saremo all'80% delle immunizzazioni".

Intanto si avvicina la data della riapertura delle scuole e i nodi sul tappeto sono ancora tanti: primo fra tutti quello del ritorno in presenza. Da moltissimi studenti arriva l'appello a non rimetterli in dad. E si sta anche discutendo di introdurre nuovi obblighi per il Green pass (qui vi diciamo quali).

Dalle regioni / Toscana

In Toscana sono 434 i nuovi casi (410 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il totale a 266.785 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 247.610 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.258 tamponi molecolari e 1.325 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,6% è risultato positivo. Tre i decessi.

Sono 331 i positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 3,2% dei 10mila tamponi eseguiti. Praticamente invariato il totale dei positivi ricoverati: 269, uno in meno rispetto a ieri nelle aree non critiche. Invariato anche il totale dei decessi. I ricoverati nella regione sono attualmente 269 (-1), 216 (-1) in area non critica e 52 (0) in intensiva.

Oggi 23 agosto in Puglia sono stati registrati 144 casi su 7.286 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,97%. I nuovi positivi sono 53 nel Foggiano, 45 nel Leccese, 26 in provincia di Bari, 17 nella provincia Bat, 7 nel Brindisino, 4 nel Tarantino; 8 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Nessun decesso registrato.

In Basilicata 9 nuovi contagi e 10 guarigioni. In Alto Adige 23 casi e nessun morto.