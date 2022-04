Covid oggi: il bollettino del 13 aprile 2022. Casi, morti e ricoveri regione per regione

Roma, 13 aprile 2022 - Mentre gli esperti discutono di nuove varianti e quarta dose, continua il monitoraggio dell'epidemia di coronavirus in Italia. E' atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino Covid con l'aggiornamento del ministero della Salute su nuovi contagi, morti e ricoveri (qui sotto i report dalle Regioni). La curva dei casi giornalieri è sostanzialmente stabile, se si eccettuano le flessioni del weekend, ma il numero delle vittime resta alto. Sul bollettino c'è una rinnovata attenzione, in prospettiva delle vacanze (i medici di famiglia temono un 'effetto Pasqua' sui contagi) e in un contesto di progressivo allentamento delle misure. La data dello stop alle mascherine al chiuso sembra vacillare: il ministro della Salute Roberto Speranza rimanda ogni decisione a fine aprile ma intanto ricorda che le mascherine sono "essenziali".

Covid: I dati di ieri. Bollettino del 12 aprile

In Veneto quasi 7.000 nuovi contagi (esattamente 6.978) nelle ultime 24 ore. Poche variazioni nei numeri ospedalieri: i ricoveri in area medica sono 903 (-16), 48 (+4) nelle terapie intensive. Covid Veneto: tutti i numeri di oggi

Oggi in Puglia si registrano 3.902 nuovi casi di Covid e otto decessi. Attualmente sono 104.240 le persone positive, 627 sono ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 987.280 a fronte di 10.134.523 test eseguiti. Sono 874.932 le persone guarite e 8.108 quelle decedute.

I nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 4.011. Rispetto a ieri si registrano altri 14 morti. In calo i ricoveri: 36 in meno rispetto a ieri, 3 in meno in terapia intensiva. Covid Toscana, il bollettino completo

Sono 1.723 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 339.710. Sei i decessi. Sono 313 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e 13 (+2) in terapia intensiva, mentre gli altri 44.701 (+109) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.909 tamponi molecolari e 9.690 test antigenici. Il tasso di positività è del 12,67%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati individuati 1.076 nuovi casi di coronavirus: su 4.827 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,85%. Sono inoltre 5.699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 697 casi (12,23%). Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 146. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 (18,59%), la 40-49 (15,89%) e a seguire la 30-39 (13,29%). Nella giornata odierna si registrano 7 decessi, così il numero complessivo ammonta a 4.958.

Nelle Marche sono stati rilevati 1.071 nuovi positivi. Covid Marche, tutti i dati di oggi