Roma, 12 settembre 2021 - In attesa del consueto bollettino Covid, con i numeri dei contagi, dei morti e dei ricoveri (qui i dati di ieri), in Italia continuano i controlli anti-assembramento, e la politica (ma anche la scuola) si scontra sul Green pass e il vaccino obbligatorio, dopo l'uscita di Salvini sui vaccini che causano le varianti, smentita ovviamente da tutti gli esperti.

La Lega ribolle, il fronte pro-vaccini preme

Quanto alle paure dei non vaccinati che non sono espressamente no-vax ma solo titubanti, il farmacologo Silvio Garattini assicura: "I danni del vaccino nel lungo periodo sono leggende". Molto incoraggianti anche gli ultimi dati dell'Iss, secondo cui "il vaccino riduce del 96% il rischio di malattia grave e morte". L'Osservatorio Confturismo-Confcommercio ha fatto anche i conti del bilancio turistico dell'estate in tempi di pandemia: ci sono stati segnali di ripresa estivi, ma restano forti criticità e il recupero rispetto al pre-covid resta ancora lontano. Dei 25 milioni di italiani che, normalmente, partono tra giugno e settembre, 4,5 milioni non lo hanno fatto e non lo faranno. Fortemente negativa è soprattutto la concentrazione temporale dei viaggi: metà delle partenze (51%) sono avvenute tra la seconda metà di luglio e agosto.

Tornando ai no vax, desta qualche preoccupazione il dato dei sanitari - medici, infermieri e Oss - ancora contrari alla vaccinazione. In Trentino Alto Adige: sono addirittura 2.800 a rischio sospensione. Anche in Piemonte sono 18mila i sanitari che non si sono ancora vaccinati. Sembra un bollettino nel bollettino: in Emilia-Romagna per almeno 200 di loro sono state avviate le procedure di sospensione, diverse decine i sanitari no vax sospesi in Calabria, 202 finora in Toscana e un centinaio nelle Marche. Sospesi 100 sanitari anche in Lazio, sui 3mila no vax individuati.

Mamma non vaccinata partorisce e muore di Covid

Sono 465 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (461.964 il totale dei malati da inizio pandemia). Il bollettino regionale non segnala invece decessi, fermi a 11.719. I dati ospedalieri indicano 259 ricoveri in area non critica (-19) mentre sono stabili le terapie intensive con 57 pazienti. In Veneto il 65,9% dell'intera popolazione ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid il 65,9% , e il 71,8% ha ricevuto almeno una dose.

Altri due morti per il virus in Umbria (sono 1.438 dall'inizio della pandemia), mentre nell'ultimo giorno sono stati accertati 86 nuovi casi e 142 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.445, 58 in meno di sabato. E ci sono 5 ricoverati in meno negli ospedali. Sono stati analizzati 1.563 tamponi e 6.418 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dell'uno per cento (1,14 sabato).

In Alto Adige sono 82 i nuovi casi di Covid e nessuna vittima. In Basilicata si contano 46 nuovi positivi in 24 ore e 67 guarigioni.