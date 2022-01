Roma, 15 gennaio 2022 - E' atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino Covid con i dati aggiornati del Ministero della Salute e della Protezione civile mentre ancora si discute dell'eventualità di modificare i criteri di conteggio dei ricoveri, escludendo i positivi asintomaci. L'Ordine dei medici continua opporsi: no a sconti sui numeri, ribadisce il presidente Anelli, che suggerisce nuove restrizioni ("pensiamo a chiusure selettive") per raffreddare la curva: "Gli ospedali sono sotto pressione e i medici si sentono soli". Ieri sono stati registrati 183mila nuovi casi e 330 morti (il dato più alto di questa ondata) mentre le ospedalizzazioni continuano a viaggiare al ritmo di centinaia il giorno (+371 i posti in reparto di degenza ordinaria conteggiati ieri, +11 le terapie intensive). Più sotto, intanto, i bollettini regionali.

Bollettino 14 gennaio

Sommario

Quarantena e isolamento: la durata. Quando fare il tampone

Omicron in Italia: mappa delle varianti regione per regione

Iss, forte aumento ricoveri under 5

In base al report settimanale Iss il tasso di ricovero in rianimazione è di 26,7 casi ogni 100mila per i non vaccinati e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con booster. Il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità segnala che nelle ultime 2 settimane si è osservato un forte aumento dell'incidenza in particolare per la classe di età 16-19 anni e un forte aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia minore di 5 anni (più di 10 ricoveri per milione di abitanti), e un aumento più contenuto nella fascia 16-19 anni". In crescita la percentuale di casi Covid tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il bollettino nazionale con i dati relativi a nuovi casi, decessi, ricoveri ordinari e terapie intensive.

Conto ricoveri Covid, "positivi asintomatici fuori". Cts: bollettino resti così

Regioni / Toscana

Stabili i nuovi contagi in Toscana: 11.761. Rispetto a ieri sono di poco inferiori, a fronte di un numero di test superiore, e il tasso di positività è di poco diminuito (era 16,68%).

Sono 2.694 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno effettuato 2.738 tamponi Pcr e registrato 415 nuovi casi positivi. Inoltre 2.279 test antigenici sono risultati positivi. Ieri ne sono stati eseguiti 13.750. Sono 88 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 58 si trovano nelle strutture private convenzionate e altri 18 pazienti Covid sono ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Crolla la curva del contagio in Umbria, che fronteggia i 1958 nuovi positivi, con un balzo avanti giornaliero dei guariti, ben 5695. Nelle ultime ventiquattr'ore i contagiati totali scendono da 34919 a 31182. E' il dato più basso, quest'ultimo, nell'arco della settimana (gli attualmente positivi erano 34014 appunto sette giorni fa). Aumentano però i ricoverati, 236 di cui 12 in terapia intensiva (dato quest'ultimo stabile). Si registrano purtroppo altre tre vittime (1557 da inizio pandemia). In Basilicata sono 611 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.951 tamponi molecolari, e si registrano 3 decessi per Covid-19. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 47 (di cui 2 in TI). Il Molise conta 507 nuovi positivi (in lieve calo rispetto a ieri, a fronte di un numero di tamponi minore). Stabili le intensive.