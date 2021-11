Roma, 21 novembre 2021 - Il bollettino Covid si compone con i dati in arrivo dalle Regioni. Ieri oltre 11mila contagi da Coronavirus, nel pomeriggio di oggi i nuovi aggiornamenti con il quadro generale del Ministero della Salute su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. "Per la terza settimana consecutiva registriamo un incremento del 20% nel dato di mortalità per Covid. Si tratta nella stragrande maggioranza di non vaccinati, la cui età media si abbassa a circa 60 anni. Alla terza settimana, che è in corso e conferma questi numeri, tale andamento diventa trend". Così, all'Ansa, Amerigo Cicchetti, direttore di Altems, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma. Secondo Cicchetti, per invertire il trend bisogna "intervenire subito" e la prima misura è "incentivare fortemente le terze dosi, anche riaprendo gli hub delle metropoli da poco chiusi".

Il bollettino del 21 novembre 2021

Le Regioni / Veneto

Un altro bollettino ben sopra i 1.000 contagi Covid in un giorno per il Veneto. Da ieri sono 1.261 i nuovi positivi al virus, contro i 1.928 di ieri, un dato che porta il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sopra il mezzo milione, a 500.801. Sale anche il numero complessivo delle vittime, 11.907 (+2). Ieri erano state 13. Cresce il numero degli attuali positivi, 21.152 (+662), e lievita anche quello dei malati ricoverati nei reparti ordinari, 375 (+19). Stabile invece il dato dei ricoveri, 69, nelle terapie intensive.

''Oggi nel Lazio su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166 tamponi, si registrano 1.216 nuovi casi positivi, 5 i decessi, 636 i ricoverati (+23), 83 le terapie intensive (+3) e 549 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 580". Lo fa sapere l'assesore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato.

In Emilia-Romagna altri mille casi, 998 per la precisione, su un totale di 26.351 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,79%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 177 nuovi casi e Rimini con 140: seguono Ravenna (123), Cesena (96), Ferrara (90), poi Forlì (88), Modena (80), Reggio Emilia (78), il Circondario Imolese (50), Piacenza (44) e infine Parma con 32 nuovi casi. Le vittime sono 7. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 52 (+1 rispetto a ieri), 522 quelli negli altri reparti Covid (+33).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.346 tamponi molecolari sono stati rilevati 591 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'11,05%. Sono inoltre 13.399 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (0,38%). I nuovi contagi sono dunque 642. Si registrano 4 decessi: una donna di 92 anni di Muggia deceduta in casa di riposo; un uomo di 88 anni e una donna di 77 anni entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 74 anni di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (stabili), mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 215 (+9).

Sono 521, età media 40 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna. Le persone ricoverate sono 292 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (-1).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 381 nuovi casi, il 10,1% rispetto ai 3.769 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 10,9, con 283 casi su 2.585 tamponi). Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è schizzato a 132,87, mentre ieri era stato 126,48. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 120.684. Sono 87 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri, 2 meno di ieri, e 9 (+2) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 19 pazienti (-1). Nei reparti non intensivi sono in 40. Nelle ultime 24 ore sono state registrate tre vittime.

Sono 118 in Puglia i nuovi casi rilevati su 18.106 test giornalieri registrati (0,65%). Oggi non c'è stata alcuna vittima. La provincia con più casi (48) è quella di Foggia. Segue Bari con 34, Lecce con 24 , Brindisi con 8, la Bat con 4, Taranto con uno e un residente fuori regione. Le persone attualmente positive sono 3.988, quelle ricoverate in area non critica sono 145 e 16 in terapia intensiva.

In Sardegna 81 nuovi casi.

