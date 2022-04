Covid Italia: i dati di oggi in diretta. Bollettino del 27 aprile

Roma, 27 aprile 2022 - In arrivo i primi dati dalle regioni sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus, in attesa del bollettino diffuso dal ministero della Salute con i numeri su nuovi contagi, morti e ricoveri. Ieri, 26 aprile, si sono registrati poco meno di 30mila contagi a fronte di circa 180mila tamponi, con un tasso di positività in discesa, ma ancora alto: 16,2%. Nel frattempo si avvicina sempre di più la data tanto attesa, il primo maggio, che segna la fine dell'era Green Pass e la scadenza dell'obbligo di mascherina - in alcuni luoghi. "La mascherina rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle Rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche nei luoghi di lavoro", lo afferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Sarà certamente un'estate senza restrizioni." Per quanto riguarda la situazione attuale, Costa spiega che "i numeri sono ancora alti" e "purtroppo il numero delle vittime sarà l'ultimo a scendere", "ma fortunatamente la pressione sugli ospedali è sotto controllo, ed è questo il dato che dobbiamo monitorare ogni giorno". Secondo gli ultimi dati dell'Agenas, l'occupazione dei reparti di area non critica è stabile al 16% a livello nazionale, un anno fa era 32%. A livello giornaliero è stabile anche il tasso di occupazione delle terapie intensive, a 4%. "L'obiettivo non può essere il contagio zero - conclude il sottosegretario - l'obiettivo è arrivare alla convivenza con il virus, una convivenza che permetta la gestione ordinaria". Green pass e mascherine sul lavoro: le regole dall'1 maggio Sommario I dati di oggi Veneto Puglia Toscana Marche Umbria Le altre regioni Il bollettino del 27 aprile (Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati nazionali e la tabella in Pdf) Veneto Sono 9.666 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, per un ...