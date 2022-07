Covid Italia, scendono indice Rt e incidenza, su i ricoveri. Il bollettino in diretta

Roma, 22 luglio 2022 - Cala ancora l'Indice Rt, pur rimanendo sopra la soglia epidemica: passa a 1.23 (nel periodo 29 giugno-12 luglio 2022) dall 1.34 della settimana precedente. Buone notizie anche per l'incidenza che scende a 977 ogni 100mila abitanti (15-21 luglio) da 1.158 ogni 100mila abitanti della settimana 8-14 luglio. Ma rimane alta in quattro regioni: Abruzzo, Umbria, Marche e Veneto. Questi sono i dati il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19.

A salire, invece, sono i ricoveri. La percentuale di occupazione dei reparti ordinari è passata dal 15,8% (del 14 luglio) al 17,1% (del 21 luglio). Le terapie intensive, invece, salgono dal 3,9% al 4,1%.

Riguardo la modalità di rilevamento del virus, è stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (11%). In lieve aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (40,5% contro 39%), e in lieve diminuzione la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% contro 50%). Umbria, Calabria e Valle d'Aosta registrano il più alto numero di ricoveri nei reparti ordinari.

In attesa del bollettino di oggi, con i dati aggiornati, ecco il numero dei contagi regione per regione.

Negli ultimi giorni è stato rilevato un calo dei contagi. Ieri in Italia si sono registrati 80.653 e 157 morti.

Sono 5.424 i casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 23,3% dei 23.254 test processati. Gli attualmente positivi sono 76.907, di cui 478 ricoverati in area non critica Covid (cinque in meno rispetto a ieri) e 16 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono due, che fanno salire a 8.759 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono 3.632 in più rispetto a ieri. Sono stati eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 16.919 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 96.042. I ricoverati sono 779 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 10 nuovi decessi.

Sono 2.740 (ieri 3.020) i nuovi contagi da Covid in Calabria con circa 3mila tamponi in meno fatti e un tasso di positività che risale al 28,78% contro il 24,74%. Otto i decessi (ieri 4) con 2.766 vittime da inizio pandemia. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registrano +4 ricoveri in area medica (319) e -3 in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 73.432 (+528), gli isolati a domicilio 73.098 (+527) ed i nuovi guariti 2.204.

Sono 2.608 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 92). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 433.643 dimessi/guariti (+1.807 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 51.707 (+793 rispetto a ieri). Di questi, 266 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 2.358 casi di Covid-19, con 6.483 tamponi processati e un tasso di positività al 36,4% (ieri era al 37,4% con 2.671 casi). Sono complessivamente 206 (+4) i pazienti assistiti negli ospedali e 58 (+4) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti (-1); sono 13 (come ieri) i pazienti nelle aree di semi intensive e 187 (+5) i ricoverati nei reparti non intensivi. Sono 9 le vittime.

In Sardegna sono 1.855 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.710 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.384 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala anche il decesso di un uomo di 89 anni nella Città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, due in più rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 188, diciotto in più. Sono 39.867 le persone in isolamento domiciliare, 21 in più rispetto a ieri.

In Trentino un decesso, di circa 80 anni, e 686 nuovi contagi, mentre i pazienti i ricoverati sono 87 di cui 3 in rianimazione. Dei nuovi positivi, la maggior parte (681) sono emersi dai test antigenici (2.950 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 5 positivi al molecolare (su 86 test effettuati) e la conferma di 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Invece, in Friuli Venezia Giulia su 7.736 test e tamponi sono state riscontrate 1.780 positività al

Covid 19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 284. Si registrano poi i decessi di 3 persone.