Covid Italia oggi: 16.571 contagi, aumentano ancora i ricoveri. Bollettino del 20 giugno

Roma, 20 giugno 2022 - Sono 16.571 i nuovi casi di contagio e 59 i decessi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il dato delle nuove infezioni è fortemente influenzato dal consueto calo del numero dei tamponi nel weekend. Il tasso di positività, infatti, vola al 20,9%. Sul fronte ospedaliero si registra un aumento notevole dei ricoveri (+187) e crescono anche le terapie intensive (+10). Il numero totale dei pazienti ricoverati dal minimo dell'11 giugno (4.076) è salito a 4.585.

Il bolletino di ieri, 19 giugno

La scorsa settimana si è registrato un rialzo significativo dei contagi, mentre sono diminuiti i decessi: è quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute tra il 13 e il 19 giugno. L'impennata conferma l'ormai forte circolazione della variante Omicron 5 anche in Italia, più contagiosa ma non più grave delle sue 'sorelle' precedenti. Sono stati in totale 219.234 i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +51,89% rispetto ai 144.333 della settimana 6-12 giugno, che a sua volta aveva segnato un +26,14% sui 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno. Pesano sempre di più le reinfezioni: nel periodo in esame si è registrata una percentuale pari al 7,4% sul totale dei casi segnalati, in aumento rispetto al periodo precedente, quando erano il 6,3%. Le persone più a rischio di contrarre nuovamente il virus sono i non vaccinati, le donne, il personale sanitario e chi è vaccinato da più di 120 giorni. Sono in calo, invece, i decessi: la passata settimana i morti totali sono stati 330, -27,15% sui 453 del 6-12 giugno e meno della metà di un mese fa (708 vittime nel periodo 16-22 maggio).

Il bollettino del 20 giugno

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 16.571 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 30.526 di ieri ma soprattutto i 10.371 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 79.375 (ieri 160.211) con il tasso di positività che vola dal 19,1% al 20,9%, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 59 (ieri 18). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.780. Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) con 23 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 209, mentre nei reparti ordinari si contano 187 pazienti in più (ieri +67), per un totale di 4.585.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 2.634 contagi, seguito da Lombardia (+1.920), Emilia-Romagna (+1.725), Sicilia (+1.551) e Campania (+1.499). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.896.065. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.545 (ieri 1.904) per un totale che sale a 17.153.636. Gli attualmente positivi sono 18.699 in meno (ieri +32.333) per un totale che scende a 574.649. Di questi, 574.649 sono in isolamento domiciliare.

Oggi nel Lazio su 3.196 tamponi molecolari e 7.017 tamponi antigenici per un totale di 10.213 tamponi, si registrano 2.634 nuovi casi positivi (1.810 a Roma città) e 6 decessi (+5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%. I pazienti ricoverati sono 501 (+8), 44 in terapia intensiva (+1). Coronavirus Lazio, i dati del 20 giugno

Si registrano 1.920 nuove infezioni oggi in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 10.553, per un indice di positività del 18,1%. Negli ospedali lombardi i ricoverati sono 589 (+33), 16 in rianimazione (invariati rispetto a ieri). I morti sono stati 12, per un totale di 40.727 dall'inizio della pandemia. I dati della Lombardia provincia per provincia

Sono 1.725 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove sono stati fatti poco meno di 7mila tamponi, un numero più basso del solito come solitamente avviene nei fine settimana. I numeri non comprendono i dati delle province di Parma e Piacenza dove non sono stati acquisiti per un problema tecnico. I ricoveri nelle terapie intensive sono 30, come ieri, mentre negli altri reparti Covid si registra una risalita, con 720 ricoverati, 30 in più di ieri. Il 97,1% degli oltre 26mila casi attivi è in isolamento domiciliare. Si contano ancora otto morti. Covid-19 in Emilia-Romagna

Altri 1.551 casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 8.844 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore registrati 6 decessi, che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 11.121. Il numero degli attualmente positivi è di 52.562, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 599 (+31), di cui 26 (+4) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 51.937 pazienti. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 453 sono relativi a giorni precedenti (di cui 335 del 18 giugno, 102 del 17 giugno), e che i decessi riportati in data odierna sono da riferirsi ai seguenti giorni: 3 il 19 giugno e 3 il 18 giugno.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.499 positivi al Coronavirus (1.433 al test antigenico e 56 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 6 i decessi, di cui 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I tamponi processati ieri sono stati 6.101 di cui 4.935 test antigenici e 1.166 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 575 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 15 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 305 occupati. Tutti i dati della Campania

Puglia

Sono 1.433 i casi di contagio accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 24,38% dei 5.876 test processati. La gran parte delle nuove positività è stata rilevata in provincia di Bari in cui si contano 435 malati covid in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 25.095 di cui 218 ricoverati in area non critica (-3) e 7 in terapia intensiva (-1). È una la vittima del virus che fa salire a 8.581 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Veneto

Prosegue il nuovo (lento) aumento di positivi al Covid in Veneto. Complice il calo dei test eseguiti nel fine settimana: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono appena 1.174, ma il totale dei soggetti attualmente positivi torna a superare la soglia dei 40mila. Ad oggi sono infatti 40.176. Aumentano anche i ricoverati, che oggi sono 476 in area medica (+13) e 28 in terapia intensiva (+1). Tre i decessi registrati. Il bollettino completo del Veneto