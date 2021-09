Roma, 24 settembre 2021 - C'è la bozza del monitoraggio settimanale sul Covid all'esame della cabina di regia. E' ancora in calo l'indice Rt in Italia, che nell'ultima settimana di monitoraggio scende a 0.82 contro lo 0.85 dei sette giorni precedenti. In netta discesa l'incidenza, che torna sotto la soglia di rischio dei 50 casi per centomila abitanti a 45 casi per centomila (la scorsa settimana era a 54, quella precedente a 64).

Nell'ultima settimana di monitoraggio "il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021)". Anche "il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021)".

Anche questa settimana sono quattro le Regioni/Province autonome (PA) che risultano classificate a rischio moderato: Piemonte, Bolzano, Trento e Valle d'Aosta. Le restanti 17 Regioni risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana le regioni a rischio moderato erano invece Abruzzo, Molise (che escono dalla classificazione di rischio moderato), Bolzano e Trento.

