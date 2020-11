Roma, 19 novembre 2020 - “La più grave pandemia degli ultimi cento anni”. L’Ocse definisce così il Coronavirus, che ha colpito drammaticamente la salute e il benessere dei cittadini del mondo e a questo si aggiungono i contraccolpi socio-economici. Presentando oggi il Rapporto 'Health at Glance', l’organismo con sede a Parigi, infatti, avverte: “La crisi di salute pubblica ha causato una crisi economica importante, che avrà gravi conseguenze ul benessere degli individui e della società, sia oggi sia in futuro”. Il Covid, prosegue l'Ocse, ha inoltre rivelato “fragilità latenti dei sistemi sanitari che esistevano prima dell’epidemia", invitando l'Europa a "prepararsi meglio per uscire dalle nuove rigorose misure di contenimento". E' oggi più che mai "fondamentale che i responsabili politici pianifichino strategie efficaci per riaprire le loro economie al fine di evitare ulteriori lockdown". Non tutti gli Stati però hanno affrontato la pandemia allo stesso modo, come dimostra il rapporto dal quale si può stilare la classifica dei Paesi che meglio hanno gestito l’emergenza sanitaria.

Germania al primo posto per tamponi eseguiti

Per numero di tamponi giornalieri eseguiti, la medaglia d’oro va alla Germania, leader tra i paesi Ocse: ben 434 ogni 100mila abitanti, sei volte di più rispetto ai 72 effettuati dall'Italia. La Francia ha riportato un risultato più basso rispetto a quello italiano: con 48 tamponi ogni 100mila persone si colloca nell'area dei paesi con meno di 50 test. Di questo gruppo fanno parte anche Bulgaria, Croazia, Ungheria, Romania e Svizzera.

Al secondo posto della classifica per numero di tamponi giornalieri effettuati risultano Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Lituania, Spagna e Malta. Tutti hanno effettuano tra i 200 e i 250 test giornalieri. Il risultato tedesco, quindi, doppia quello ottenuto da questo gruppo di Paesi.

Regno Unito, medaglia nera per decessi

Per quanto riguarda i decessi legati al Coronavirus, la maglia nera spetta al Regno Unito: al 31 ottobre 2020 le vittime Oltremanica sono state oltre 46.555. L’Italia, con 38.618 morti, si colloca subito dopo l’isola inglese. Seguono la Francia con 36.788 vittime e la Spagna con 35.878 decessi. Adeguando le dimensioni della popolazione, il Belgio ha registrato oltre 1.000 decessi Covid-19 per milione di persone; seguono Spagna, Regno Unito, Italia, Svezia e Francia, tutti con oltre 500 morti per milione di persone. Durante la prima ondata, per questi paesi i decessi giornalieri di Covid-19 hanno raggiunto il picco all'inizio di aprile, poi sono diminuiti gradualmente da maggio a luglio e da fine agosto hanno iniziato ad aumentare di nuovo.

Il 90% dei decessi tra gli over 60 e i malati

Come rivela l’Ocse nel report, il virus Sars-CoV-2 "ha colpito in modo sproporzionato le persone anziane e quelle con problemi di salute preesistenti. In quasi tutti i Paesi, almeno il 90% dei decessi per Covid-19 si è registrato tra persone over 60, e in molti Paesi circa la metà o più delle morti per Covid hanno riguardato i residenti di strutture assistenziali a lungo termine", come le Rsa italiane. "In molti Paesi - si sottolinea nel dossier - la risposta iniziale" all'epidemia di nuovo coronavirus "si è concentrata sulla protezione dei pazienti e dei lavoratori negli ospedali. Solo in un secondo momento sono state adottate misure simili per proteggere residenti e lavoratori nelle strutture di assistenza a lungo termine. In diversi Paesi c'è stato un 'gap' di almeno 2 mesi tra i primi casi di Covid-19 segnalati e la messa a punto di linee guida per prevenire le infezioni in queste strutture sanitarie". La prima ondata della pandemia ha quindi evidenziato l'importanza di proteggere gli anziani e le altre categorie più vulnerabili.

Gli esempi di successo

Guardando fuori dall’Europa, la Corea del Sud è un buon esempio di paese che è riuscito a controllare l'epidemia da Covid-19. Secondo l’Ocse il Paese ha evitato il blocco totale delle attività “attraverso misure rapide, efficaci e mirate”. Nel report dell’Ocse compare anche la Nuova Zelanda come altro esempio di successo.

Fino a ottobre 2020, tra gli stati europei che meglio hanno gestito l’epidemia figurano la Finlandia, la Norvegia e l’Estonia. Come si legge nel dossier Ocse: “Sono stati in grado di contenere meglio la diffusione del virus e di mitigarne le conseguenze economiche, in parte grazie a fattori geografici favorevoli (minore densità della popolazione), ma anche per la tempestiva attuazione di misure di contenimento mirate, e per la forte fiducia e il rispetto di tali misure da parte delle loro popolazioni”. L'Organizzazione mette in evidenza che molti Paesi "hanno riscontrato difficoltà ad aumentare la loro disponibilità di mascherine protettive ed altri dispositivi di protezione individuale. La maggior parte dei Paesi si è inoltre imbattuta in difficoltà ad ampliare la propria capacità di effettuare test diagnostici, che a sua volta ha posto un freno all'efficacia delle loro strategie di testing, tracciamento e contatto”.