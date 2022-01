Roma , 8 gennaio 2022 - Entra in vigore da oggi, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l'ultimo decreto del Governo sulle misure anti-Covid, con l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza super Green pass in questa fascia d'età dal 15 febbraio.

Vaccino Covid: cosa devono fare gli over 50 e quali sono i rischi

Dagli ultimi dati sono oltre due milioni i no vax ultracinquantenni, ma non mancano le polemiche per il provvedimento che - secondo Fratelli d'Italia e il garante di M5s, Beppe Grillo - mina principi liberali e democratici. Ed è polemica per la multa a chi non si vaccinerà: i 100 euro una tantum vengono definiti una sanzione "troppo bassa", "una buffonata", "una presa in giro" per chi invece il vaccino lo ha fatto. Sulla questione, ambienti di Palazzo Chigi sono intervenuti precisando che - a seconda delle violazioni - sono previste una serie di sanzioni.

Ecco dunque cosa prevede il nuovo decreto su obbligo vaccinale e super Green pass e da quando scattano le nuove regole.

Obbligo vaccinale per gli over 50

Tutti cittadini italiani, Ue o di altra nazionalità residenti in Italia sopra i 50 anni sono obbligati a vaccinarsi. L’obbligo sussiste fino al 15 di giugno. In caso contrario, dal 1° febbraio si dovrà pagare una multa da 100 euro una tantum. La sanzione sarò irrogata dall’Agenzia delle entrate, incrociando i dati della popolazione residente con quellidelle anagrafi vaccinali regionali e provinciali.

Super Green pass per i lavoratori over 50

Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale devono avere il Super Green pass. Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo le rispettive normative di settore. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

Sostituzione lavoratori sospesi

Tutte le imprese, trascorsi 5 giorni di assenza ingiustificata, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. La sostituzione sarà di 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Super Green pass per la vita sociale

Da lunedì prossimo, 10 gennaio, entrerà in vigore anche l'obbligo di super Green pass per i trasporti locali (su bus e metro obbligo di indossare anche la mascherina Ffp2), gli spettacoli, i bar e per altre attività sociali. Resterà attivo fino al 31 marzo, data di fine dello stato di emergenza.

Green pass base per servizi e negozi

Dal 20 gennaio servirà il Green pass base per accedere alle strutture che forniscono servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici). Dal 1° febbraio la stessa norma varrà anche per entrare nei pubblici uffici, negli uffici postali, nelle banche, nelle attività commerciali.

In hotel

Anche in zona bianca, sempre da lunedì, scatta il lockdown per le persone non vaccinate all’interno degli alberghi. In queste strutture si potrà accedere solo se in possesso del certificato rafforzato.