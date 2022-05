Covid, dati di oggi Italia e regioni: 27mila contagi, 62 morti

Roma, 15 maggio 2022 - Continua a calare la pressione sugli ospedali, come evidenziano gli ultimi bollettini sul Covid in Italia, che rilevano anche una frenata anche sul fronte di contagi e decessi. Restano i timori per una possibile nuova ondata in autunno causata dalle varianti Omicon 4 e 5 e da alcune difficoltà in 'area vaccinazioni'. "Le somministrazioni di dosi booster stanno avendo un uso ridotto rispetto a quello auspicato. Nonostante i grandi risultati ottenuti nella campagna di immunizzazione, più di 3 milioni e mezzo di italiani non le hanno ancora ricevuto", ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

I dati del 15 maggio 2022

Oggi 27.162 nuovi casi e 62 morti. I ricoverati sono 7.532 (-118), in terapia intensiva 347 persone (+7). Con 194.577 tamponi, il tasso di positività si attesta al 14%. Il totale del numero dei morti dall'inizio della pandemia è 165.244 mentre gli attualmente positivi sono 998.118 (-2.670).

Tabella Pdf: i dettagli regione per regione

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (3.399), poi Campania (3.330), Veneto (2.428), Lazio (2.943) e Emilia-Romagna (2.528).