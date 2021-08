Roma, 21 agosto 2021 - Gli occhi continuano a essere puntati sulla situazione negli ospedali, nuovo parametro di riferimento per l'epidemia da Coronavirus, in questa fase, dopo la campagna vaccinale. I dati Agenas del 20 agosto segnalano che scende di due punti percentuali il tasso di occupazione in terapia intensiva in Sicilia attestandosi al 9% (10% è la soglia massima prevista dai nuovi parametri), mentre segna un +1% l'occupazione di posti letto in area medica non critica raggiungendo il 18% contro la soglia massima del 15%. Anche la Sardegna migliora sull'occupazione nelle terapie intensive 9% (-1%) stabile con 11% l'area medica. In Calabria -2% per le terapie intensive con il dato che si attesta al 5%, stabile al 16% l'occupazione in area medica. A livello nazionale terapie intensive 5% e reparti 7% (+1%).

Oggi l'aggiornamento con i dati di Ministero della Salute e Protezione civile su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Sommario

Dall'estero. Centinaia di persone sono state arrestate nelle città australiane di Melbourne e Sydney durante le proteste contro le misure di lockdown anti Covid sfociate in violenti scontri tra dimostranti e agenti di polizia. Lo Stato del Nuovo Galles del Sud ha registrato nelle ultime 24 ore un record di 825 nuovi casi di coronavirus, il livello più alto mai segnato nel Paese: ieri, di fronte al continuo aumento dei contagi provocati dalla variante Delta, le autorità della capitale dello Stato - Sydney - hanno esteso il lockdown nella metropoli fino a settembre. Dagli Stati Uniti la notizia che la Food and Drugs Administration statunitense (Fda) è pronta ad approvare definitivamente il vaccino anti Covid della Pfizer/BioNTech. L'annuncio, scrive il New York Times, è atteso per la prossima settimana, molto probabilmente già lunedì.

Il bollettino del 21 agosto

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Impennata dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto: il bollettino regionale segnala 744 nuovi contagi, che portano il totale a 449.043, e 3 decessi, con il totale a 11.666. Aumentano (+30) anche gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.694. Lieve la crescita nelle strutture ospedaliere, con 226 pazienti nei reparti non critici (+2) e 49 (+1) nelle terapie intensive.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 639 su 13.544 test di cui 8.068 tamponi molecolari e 5.476 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,72% (11,6% sulle prime diagnosi) ed è in discesa rispetto a ieri. Rispetto a ieri, infatti, il rapporto tra nuovi positivi rilevati ed esami effettuati è calato (ieri era del 5,52%). Il precedente rilevamento giornaliero aveva dato 700 nuovi casi positivi in 24 ore su 12.681 esami totali di cui 7.767 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi. I decessi registrati sono 4.

Oggi nel Lazio si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234.

Oggi in Puglia sono stati individuati 364 nuovi casi su 16.853 test per l'infezione da Coronavirus. Registrato un morto. Oggi il tasso di positività è del 2,15%, mentre ieri era del 2,45%. Dei 4.505 attualmente positivi, 163 sono ricoverati in area non critica (7 in più di ieri) mentre 24 sono in terapia intensiva (2 in più di ieri). I nuovi casi odierni sono 79 in provincia di Bari, 118 nella provincia Bat, 16 in provincia di Brindisi, 49 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto.

In Basilicata 51 contagi.

Mattarella e il Covid: "Vaccinarsi è un dovere e un atto d'amore"

La pallavolista Marcon: "Ho la pericardite per colpa del vaccino"