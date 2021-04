Roma, 23 aprile 2021 - Da regioni, Ministero della Salute e Protezione civile i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia. Il bollettino del pomeriggio aggiornerà i dati su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Oggi fra l'altro è il giorno del cambio di colore delle regioni: buona parte dell'Italia tornerà in zona gialla. L'indice Rt nazionale di contagio scende a 0.81. Emerge, secondo quanto si apprende, dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12-18 aprile che le terapie intensive sono sopra la soglia in 12 Regioni. Meno stress sui reparti degli ospedali. In vigore da oggi il decreto anti-Covid che prevede riaperture dal 26 aprile.

Spostamenti tra regioni gialle, arancioni e rosse dal 26 aprile: regole

Resta la tensione sul fronte politico. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, dopo l'attacco di ieri alle scelte del governo, a 'Buongiorno', su Sky TG24, spiega di attendere una risposta dal premier alla richiesta di un incontro e sottolinea: "Ci terrei a fargli presente la posizione collaborativa delle Regioni, e che quando diciamo che qualcosa non va, lo facciamo per migliorare".

Guardano all'estero, si complica la situazione in Giappone, che ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza a tre mesi dalle olimpiadi. Record mondiale di nuovi casi covid in India: 332.730 nelle 24 ore, per un totale di 16 milioni. Impennata di morti, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall'inizio della pandemia.

"Contagi all'aperto? Uno su mille". Bassetti: coprifuoco, ripicca politica

Il bollettino Covid di oggi

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le Regioni / Veneto

Sono 1.035 i nuovi contagi Covid e 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. La discesa dei ricoveri è costante: in ospedale si trovano 1.615 malati Covid (-39), dei quali 1.338 (-37) nei normali reparti medici, 227 (-2) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente in isolamento sono 23.307 (-448). Ieri sono stati processati 38.282 tamponi, per una percentuale di positivi del 2,7%.

Toscana

Anche la Toscana sopra quota mille: sono 1.003 in più rispetto a ieri (983 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 13.880 tamponi molecolari e 12.169 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 9.301 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.757 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 8 uomini e 9 donne con un'eta' media di 79,5 anni.

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 326 nuovi casi, il 14,4% rispetto ai 2.266 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto in un giorno: ieri era stato del 13,4%, con 272 nuovi casi su 2.028 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 75 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 79 in quella di Pesaro-Urbino, 26 nel Fermano, 42 nel Piceno e 16 fuori regione. Questi contagi comprendono 57 soggetti sintomatici.