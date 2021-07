Roma, 16 luglio 2021 - Crescono ancora l'indice di contagio Rt nazionale (oggi a 0.91) e l'incidenza dei casi Covid (19 su 100mila abitanti), mentre si attende il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia. I numeri dei contagi potrebbero segnare ancora una risalita, anche se in questi giorni l'aumento dei nuovi positivi rilevati non è stato accompagnato, fortunatamente, da uno uguale per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive (qui il bollettino completo del 15 luglio). Tuttavi i dati in crescita potrebbero anche portare a un ritorno alla zona gialla per alcune regioni.

Secondo le previsioni dell'Agenzia europea per il controllo a la prevenzione delle malattie (Ecdc) ci sarà un forte rimbalzo del numero dei contagi nelle prossime settimane, con quasi cinque volte più casi giornalieri entro il 1° agosto a causa della variante Delta e dell'allentamento delle restrizioni. Nella regione che comprende l'Ue, la Norvegia e l'Islanda, l'Ecdc prevede un'incidenza di oltre 420 nuovi casi ogni 100 mila abitanti per la settimana che termina il 1° agosto contro i meno di 90 della scorsa settimana. Il numero di ricoveri e decessi invece dovrebbe aumentare meno rapidamente, secondo l'Ecdc, grazie in particolare alla campagna di vaccinazione.

Intanto Malta sta organizzando i voli per rimpatriare gli studenti italiani, tedeschi, francesi e spagnoli rimasti bloccati sull'isola dopo che il governo ha chiuso le scuole estive di inglese per i contagi di Covid-19, secondo quanto riferisce la stampa locale.

Il bollettino Covid del 16 luglio

Il Veneto segna un altro aumento di casi: 425 (ieri 318) i nuovi positivi in 24 ore, che portano il totale a 427.747. Sono invece 2 i decessi, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 11.626 morti tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale di un paziente il numero dei ricoverati (234) e rimangono invece invariati i posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive (18).

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono 169 i nuovi positivi rilevati (164 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano a 245.511 i casi registrati dall'inizio della pandemia. L'età media dei 169 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa. Sono invece 4.784 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.674, +6,8% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 76 (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 16 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 6,7%). Oggi si registra un nuovo decesso: un 67enne di Arezzo. I guariti sono 236.939 totali (61 in più rispetto a ieri).

Le altre regioni

La Basilicata registra 10 nuovi casi su 309 tamponi e 15 guarigioni.

