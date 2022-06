Covid: 18.391 contagi e 59 morti. Il bollettino di oggi 1 giugno

Roma, 1 giugno 2022 - Sono in calo a 18.391 i nuovi contagi da Covid (circa 6mila in meno rispetto a ieri) con 192mila tamponi (-50mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 59 morti e un tasso di positività in discesa al 9,6% (-0,5%). Nel Lazio sono 2.489 i nuovi positivi, in Lombardia 2.240 e in Campania 1.947. Gli attualmente contagiati diminuiscono a 668mila (-11mila) dei quali 663mila in isolamento domiciliare, 4.878 ricoverati nei reparti ordinari (-243) e 223 in terapia intensiva (-25). Nelle ultime 24 ore sono 29.248 le persone dimesse o guarite.

Il bollettino dell'1 giugno 2022