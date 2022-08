12 ago 2022

Covid, Centaurus sarà forse la prossima variante globale

Lo dice una ricerca pubblicata su 'Nature'. La sottovariante indiana BA.2.75 è stata rilevata in più di 20 paesi in tutto il mondo e i ricercatori sono in attesa di sapere se aumenterà il numero di contagi. Un caso in Italia, ferma l'incidenza