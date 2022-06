Covid, boom reinfezioni Speranza: "I contagiati devono restare a casa"

Aumentano ancora le reinfezioni da Covid in Italia: in sette giorni salgono all’8,4% contro il 7,5% della scorsa settimana, con rischio maggiore nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani. E continua la corsa dei nuovi positivi al Sars-CoV-2 anche se i numeri non riflettono i reali contagi. In questa fase, infatti, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili "c’è stato un forte aumento di casi non notificati" per sottodiagnosi o ‘autodiagnosì, afferma l’Istituto superiore di Sanità. Una situazione dove comunque, fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza (nella foto), eventuali revisioni delle misure "non sono all’ordine del giorno". Ma mette il sigillo sul dibattito in merito all’isolamento dei positivi. Chi è contagiato "deve stare a casa", dice il responsabile della Salute. Secondo il bollettino Covid quotidiano gli attualmente positivi salgono a 703.479 con un aumento di 25.301 nelle ultime 24 ore. Domani è previsto un incontro tecnico tra i ministeri per valutare un aggiornamento del protocollo anti-Covid sui luoghi di lavoro.