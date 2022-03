Covid Italia, i dati del 27 marzo. I contagi nelle regioni. Cosa dice Agenas

Roma, 27 marzo 2022 - Nuovo bollettino sull’epidemia da Covid in Italia: mentre si attendono i dati su contagi, ricoveri, morti e guariti dal ministero della Salute - quadro mondiale in continuo cambiamento, Israele ha appena scoperto la variante Omicron 3 –, l’Agenas segnala che resta stabile l’occupazione dei letti negli ospedali, con valori fermi al 5% per le terapie intensive e al 14% per i reparti di area non critica. Un anno fa, secondo l’analisi dell’Agenas i valori erano rispettivamente al 40 e al 43%.

Sono quattro però le regioni che vedono sui dati aggiornati a ieri sera un aumento di pazienti nelle intensive. Fra queste c’è la Campania che segna un aumento del 2% raggiungendo il 7% di occupazione, seguita dalla Calabria (+1; 8%), Friuli Venezia Giulia (+1; 2%) e Trento (+1; 2%). Diminuisce l’occupazione delle intensive di un punto in Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Veneto. Per le aree non critiche si registra una crescita in Basilicata (+2; 29%), sempre in Campania (+1; 16%) e Bolzano.

Scende la curva dei nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, con 4.881 casi in più (ieri 7,163) , che portano il totale a 1.463.474. Il bollettino regionale segnala 4 decessi, per un totale di 14.104 vittime. Gli attuali positivi salgono a 75.870. Diminuisce la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati 735 pazienti in area non critica (-13) e 56 (56) in terapia intensiva. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state somministrate 7.086 dosi (ieri 6.087), di cui la maggior parte (6.092) erano addizionali/booster.

In Toscana sono 965.508 i casi di positività al Coronavirus, 4.145 in più rispetto a ieri (1.315 confermati con tampone molecolare e 2.830 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 908.154 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.192 tamponi molecolari e 20.087 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,7% è risultato positivo. Sono invece 7.676 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 54% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.913, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 823 (14 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un’età media di 79,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia nella regione.

I nuovi casi in Emilia Romagna oggi sono 3.862. Cinque le vittime, in crescita i ricoveri nei reparti Covid ma continua a calare il numero delle persone in terapia intensiva: sono 38 (-2), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.033 (+40), età media 74,9 anni. I casi attivi sono 48.081 (+1.220), il 96,8% in isolamento a casa. I guariti sono 2.637.

Ancora in discesa la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, con un calo del 4,3 percento nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 11 ricoveri in più, 214 in tutto, tre dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi emersi nell’ultimo giorno, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 27, sono 1.544, l’8,6 per cento in meno rispetto a ieri. I guariti sono 2.456, e si registrano altre tre vittime (1.791 in tutto). Gli attualmente positivi scendono così a 20.139, circa 900 meno in un giorno.

In Sardegna si registrano oggi 1.463 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1170 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9753 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 321 (-4). Sono 30.035 i casi di isolamento domiciliare (+449). Si registrano 4 decessi.

In Alto Adige sono 413 i nuovi casi di Covid-19 su 2.786 tamponi processati nella giornata di ieri. Una donna over 90 è deceduta nelle ultime 24 ore: le vittime complessive in provincia di Bolzano da inizio pandemia di Coronavirus sono 1.442. Due in più rispetto a ieri i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 59 totali, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva restano 4. Su 298.691 persone sottoposte a tampone molecolare, 205.168 sono risultate positive. I guariti totali sono 197.627.

C’è un nuovo decesso in Basilicata per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 777 nuovi contagi a fronte di 3.357 tamponi (molecolari ed antigenici)processati ieri. Nella stessa giornata si sono registrate 334 guarigioni. In totale sono 114 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, di cui due in terapia intensiva.