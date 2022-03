Bollettino Covid Italia di oggi 26 marzo. Dati su contagi e ricoveri. Tutte le regioni

Articolo : Covid: l'Rt in Italia sale a 1.2. In aumento anche l'incidenza

Roma, 26 marzo 2022 - Nuovo bollettino oggi sull'andamento dell'epidemia Covid in Italia. Il trend degli attualmente positivi è in aumento dal 10 marzo, anche se sul fronte dei ricoveri l'impatto per ora è limitato (è stato registrato un aumento nell'ultima settimana, ma al momento di poco rilievo). L'andamento delle ospedalizzazioni andrà comunque seguito con attenzione nei prossimi giorni. Oggi, con i dati in arrivo dal Ministero della salute su contagi, ricoveri, morti e guariti, sarà possibile fare il punto sulle ultime ore. Intanto l'Istituto superiore di sanità fa sapere che, a oltre tre mesi dall'avvio della campagna per i più piccoli, è vaccinato solo un bambino su tre.

Le Regioni / Lazio

Nel Lazio si registrano 8.445 nuovi casi positivi (-362) su un totale di 57.896 tamponi (10.423 molecolari e 47.473 antigenici). Sono 12 i decessi (-4), 1.120 i ricoverati (+10), 70 le terapie intensive (stabili) e +5.138 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.268.

In Puglia sono stati registrati 37.811 e 7.909 nuovi casi: 2.570 in provincia di Bari, 555 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 674 in quella di Brindisi, 1.034 in provincia di Foggia, 2.130 in provincia di Lecce, 890 in provincia di Taranto nonché 41 residenti fuori regione e 15 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 11 decessi. Attualmente sono 116.334 le persone positive, 620 sono ricoverate in area non critica e 32 in terapia intensiva.

Il Coronavirus riprende la corsa in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati trovati con i tamponi 7.163 nuovi contagiati (ieri erano 6.868). Una crescita che si riflette sui soggetti attualmente positivi e in isolamento, 75.807 (+ 1.336). Si registrano anche 6 vittime, per un totale di 14.100 decessi dall'inizio dell'epidemia. I positivi totali salgono invece a 1.458.593. Dati in aumento arrivano anche dagli ospedali, dove sono 748 (+14) i ricoveri in area medica e 56 (+5) quelli in terapia intensiva.

In Toscana 4.814 contagi (1.281 confermati con tampone molecolare e 3.533 da test rapido antigenico). Gli attualmente positivi sono oggi 48.427, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 809 (3 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne con un'età media di 81,7 anni.

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono stati individuati altri 4.080 contagi su un totale di 21.546 tamponi, di cui 11.313 molecolari e 10.233 test antigenici rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è il 18,9%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 40 (-2 rispetto a ieri, -4,8%), mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti sono 993 (+36 rispetto a ieri, +3,8%). I casi attivi sono 46.862 (+862). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 45.829 (+828). Le persone complessivamente guarite sono 3.208 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.198.413. Purtroppo, si registrano 10 decessi.

Nelle Marche sono 2.349 casi (498 i sintomatici), con 5.484 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 42,8% (come ieri, con 2.502 casi); l'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è leggermente scesa per il terzo giorno consecutivo, passando da 1163,11 a 1149,06. Sono complessivamente 238 i pazienti assistiti negli ospedali (come ieri) e 35 (+1) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 10 pazienti (+1) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 3,9%; sono 59 (+1) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 169 (-2) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 22,4%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 4 vittime, che portano il bilancio dall'inizio della crisi pandemica a 3.691 morti.

Dopo la lievissima diminuzione di venerdì, fanno segnare un calo più deciso gli attualmente positivi in Umbria. Sono infatti 21.054 a sabato 26 marzo, meno 2,3% su base giornaliera, cioè 497 in meno. Ancora sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedali, 203, uno in meno, mentre restano quattro i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.690 nuovi positivi, 2.185 guariti e altri due morti. Sono stati analizzati 2.134 tamponi e 8.146 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 16,4% (18,1 venerdì e 18,77 sabato della scorsa settimana).

In Abruzzo si registrano 2.214 nuovi casi e cinque decessi. In Sardegna sono 1.855 i nuovi casi confermati e sei i morti. In Basilicata 975 casi e un decesso. In Alto Adige 600 contagi e una vittima. In Molise 379 contagi e 2 morti.