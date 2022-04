Covid oggi, il bollettino del 29 aprile: dati su contagi, morti e ricoveri

Roma, 29 aprile 2022 - Nel pomeriggio è atteso il bollettino odierno sull'andamento del Coronavirus del ministero della Salute. Ieri, 28 aprile, sono stati registrati quasi 70mila nuovi contagi e 131 morti.

Vaccino Covid e variante Omicron, lo studio Unibo: "Efficacia alta"

Ci fornisce un quadro più completo della situazione in Italia il report settimanale della Cabina di regia, diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). In primo luogo, sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 699 contagi ogni 100mila abitanti nell'ultimo periodo di rilevazione (22-28 aprile) contro i 675 del periodo precedente (15-21 aprile). L'indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici invece rimane sostanzialmente stabile a 0,93 (periodo di riferimento 6-19 aprile). Stabile anche l'Rt calcolato sui casi con ricovero ospedaliero, è sempre sotto la soglia epidemica e si attesta a 0,93. Nel frattempo si allenta la pressione sugli ospedali: in calo il tasso di occupazione sia nelle terapie intensive (3,8% vs 4,2%) che nei reparti ordinari (15,6% vs 15,8%). Stabili i casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento (13% vs 12%), la comparsa dei sintomi (40% vs. 41%) e anche attività di screening (47%, dato invariato). Tre Regioni sono classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza; 11 Regioni/PPAA sono classificate a rischio moderato; le restanti Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso. Diciannove Regioni/PPAA riportano almeno una singola allerta di resilienza; 4 Regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza.

Intanto ieri è stato approvato l'emendamento al decreto legge del 24 marzo che stabilisce le nuove regole per l'utilizzo delle mascherine al chiuso. La soluzione adottata dal governo è stata un compromesso fra la linea più cauta e quella più aperturista: sì alla proroga, ma solo in alcuni luoghi. Dove e per quanto tempo? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove regole

Sono 6.121 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto e si registrano 11 morti. Negli ospedali veneti sono ricoverate 634 persone in area medica e 15 in terapia intensiva, mentre negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 120.

Oggi in Puglia sono stati registrati 23.955 test per l'infezione da Covid-19 e 4.223 nuovi casi, 1.490 in provincia di Bari. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 105.118 le persone positive, 558 sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.062.351 a fronte di 10.526.882 test eseguiti, 948.975 sono le persone guarite e 8.258 quelle decedute.

In Toscana sono 3.639 i nuovi casi Covid, che portano il totale a 1.094.630 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.033.174 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.804 tamponi molecolari e 18.806 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 4.837 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 51.614, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 655 (-14), di cui 21 in terapia intensiva (-2). Oggi si registrano 8 nuovi decessi.

Il tasso di incidenza cumulativo scende a 805,24 su 100mila abitanti (ieri era 833,15, in calo rispetto al giorno prima) nelle Marche. Sono stati registrati 1.735 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che rappresentano il 40,1% dei 4.324 tamponi diagnostici, su 5.258 tamponi complessivi.

In Alto Adige sono 358 i nuovi casi di Covid-19 su 2.889 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta per un totale che resta di 1.463 vittime da inizio pandemia. In calo il numero dei pazienti ricoverati in ospedale che sono 39 nei normali reparti (-4) ed uno in terapia intensiva.