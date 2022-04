Covid Italia oggi: il bollettino del 14 aprile 2022. I dati in arrivo dalle Regioni

Roma, 14 aprile 2022 - Attesa per il bollettino Covid di oggi, il penultimo prima del weekend di Pasqua. Dai dati diffusi dal ministero della Salute in arrivo nuovo aggiornamenti, regione per regione, sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati fatti registrare ieri segnalavano 62.037 nuovi casi, 155 nuovi decessi (qui tutti i numeri del 13 aprile) e si abbinavano a un trend stabile per quanto riguarda il tasso di positività, mentre era in calo i numeri riguardanti i ricoveri e le terapie intensive.

In mattinata sono arrivati i dati della Fondazione Gimbe riguardanti il monitoraggio indipendente dell'epidemia Covid effettuato in Italia dal 6 al 12 aprile. Negli ultimi 7 giorni si evidenzia una lenta discesa dei contagi (-6,5%), stabili invece i ricoveri ordinari (-0,4%) e le terapie intensive (-1,7%), giù i decessi (-11,4%), ma la circolazione del virus rimane ancora molto elevata. Gimbe conferma quanto sia ancora indispensabile evitare assembramenti, nonché utilizzare le mascherine al chiuso.

Nella settimana 6-12 aprile si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni (dal +2,9% dell'Emilia-Romagna al +27,4% della Valle D'Aosta) e una riduzione in 15 (dal -0,8% della Lombardia al -20,1% della Basilicata). Stabili le ospedalizzazioni, con riferimento sia all'occupazione dei posti letto in area medica con (10.207 contro 10.246), che nelle terapie intensive (da 471 a 463). Tornano sotto quota mille i morti: 929, con una media di 133 al giorno rispetto ai 150 della settimana precedente. Gli attualmente positivi sono 1.228.745 contro 1.274.388 della settimana precedente, mentre le persone in isolamento domiciliare 1.218.075 rispetto a 1.263.671 del rilievo del precedente periodo.

In Veneto nelle ultime 24 ore sono 6.861 i nuovi positivi. Si registrano anche 13 morti. Torna a salire il dato dei soggetti attualmente positivi, 78.515 (+ 719). Migliora invece la situazione dei numeri ospedalieri, con 884 malati Covid ricoverati in area medica (-19), e 43 (-5) in terapia intensiva.

Sono 5.197 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Puglia su 31.920 test giornalieri fatti (l'incidenza è al 16,2%). Le vittime sono state 14, mentre delle 103.266 persone attualmente positive, 614 sono ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva.

I nuovi casi positivi al Covid in Toscana oggi sono 4.122 i nuovi casi Covid. I ricoverati sono 783 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi.

Sono stati individuati 2.032 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Abruzzo. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (3.181) e tamponi antigenici (10.715), è pari al 14,62%. Quattro i decessi: il bilancio delle vittime sale a 3.149. Pressoché invariati i ricoveri complessivi, ma aumentano ancora quelli in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 45.589 (+562): 310 pazienti (-3) sono ricoverati in ospedale in area medica e 14 (+1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 45.265 (+564) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 293.003 (+1.465). Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 341.741.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.894 casi di Coronavirus nelle Marche, su 4.669 tamponi processati nel percorso diagnostico e con un tasso di positività al 40,6%. Si registrano 5 vittime.

In Sardegna sono 1.711 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.467 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.139 tamponi. Si segnalano altri sei decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23, due in meno rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 338, dodici in meno.

L'Alto Adige registra 492 nuovi casi e nessun decesso.