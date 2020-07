Roma, 10 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Oggi, a scatenare le reazioni delle forze politiche è stato l'annuncio del premier Giuseppe Conte sulla proroga dello Stato di emergenza "oltre il 31 luglio" e, stando a quanto riferito da fonti di Governo, fino alla fine dell'anno. A margine della cerimonia per il funzionamento del Mose, il premier ha sottolineato che "serve per tenere sotto controllo il virus". In Italia, dopo che ieri la curva epidemica è tornata a salire, continuano a preoccuare i focolai, fra cui il nuovo cluster alla Tnt di Bologna. Intanto, anche nel resto del mondo la pandemia non si arresta e gli Stati Uniti segnano un nuovo record, con oltre 65.500 nuovi casi.

Covid, il bilancio del 10 luglio

Toscana

In Toscana sono 10.316 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 366.018, 2.685 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 330. Si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 73 anni.

Emilia Romagna

Secondo focolaio a Bologna, dopo il caso di Bartolini alle Roveri, dove i contagati furono circa 120. Oggi sono una trentina i dipendenti dell'azienda di logistica Tnt risultati positivi al Coronavirus. A essere interessata da questa nuova ondata di contagio è la sede dello spedizioniere, in via Cristoforo Colombo 59, nel quartiere Navile, che conta circa quattrocento dipendenti.

Lazio

"Oggi registriamo un dato di 23 casi. Dei nuovi casi sono 11 quelli di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro caso proviene dal Nicaragua e due sono di rientro da Milano". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Bene" dunque "la proroga dei permessi di soggiorno per i motivi di lavoro al 31 dicembre del 2020 - prosegue l'assessore -. Questo evita i flussi dei rientri. Prosegue senza sosta l'attività ai drive-in per il contact tracing della comunità del Bangladesh: abbiamo superato la quota dei 2.500 tamponi e abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti. Per quanto riguarda la valutazione settimanale registriamo un valore Rt a 1,13. Un livello di rischio moderato, mentre è buono il punteggio raggiunto dal contact tracing".

Le altre Regioni

In Puglia oggi si registrano 4 nuovi positivi: 3 casi residenti in provincia di Lecce, 1 caso residente in provincia di Bari. Un solo nuovo positivo nelle Marche.

I numeri delle Regioni

