Covid: il bollettino del 6 maggio. Casi, ricoveri e morti nelle regioni

Roma, 6 maggio 2022 - E' atteso nel pomeriggio il bollettino Covid odierno del ministero della Salute. Ieri, 5 maggio, sono stati registrati 48.255 nuovi casi, dato sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente.

Sommario

Secondo il monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss è diminuita l'incidenza ogni 100mila abitanti (559 contro i 699 del periodo precedente), mentre resta sostanzialmente stabile l'indice di trasmissibilità Rt (0,96). In lieve calo il tasso di occupazione in terapia intensiva che scende al 3,7%, mentre in area medica si attesta al 14,5%. Nell'ultimo report nessuna regione/provincia autonoma è classificata a rischio alto; tre sono a rischio moderato, le restanti sono a rischio basso. Nove regioni riportano almeno una singola allerta di resilienza, una ne riporta molteplici. Sulla mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) tutta l'Italia resta in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio. La mappa viene elaborata considerando l'incidenza ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni e il tasso di positività dei tamponi effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Il rosso scuro è il colore dominante in buona parte del blocco centrale dell'Ue: oltre alla Penisola italiana, sono di questo colore tutta la Francia, il Belgio, l'Austria, la Slovenia, a Ovest il Portogallo e alcune regioni della Spagna la quale rimane in parte rosso chiaro, e più a Est Slovacchia e Grecia.

"Non abbiamo dimenticato la pandemia, sicuramente il fatto di avere una guerra a pochi chilometri da noi giustamente monopolizza visto il rischio molto importante per tutti. Non dimentichiamoci che il virus circola e che errori di comunicazione sono stati fatti. Il virus si sta endemizzando, anzi abbiamo spinto noi verso l'endemizzazione grazie alla vaccinazione di massa, ma credo che il 2022 passerà ancora con alti e bassi, difficilmente faremo dei passi indietro. Sicuramente non accadrà da noi ciò che si vede oggi in Cina. L'importante è vaccinarsi". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nel suo intervento all'inaugurazione della nuova sede della 'Centrale di Risposta Nazionale' della Croce Rossa a Roma.

In leggero calo, ma continuano ad essere molti i contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 4.464 i nuovi casi (ieri erano 5.344), e 8 le vittime. Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia è di 1.694.104, quello dei decessi 14.500.

Sono 3.109 i nuovi casi accertati in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta del 15,9% dei 19.491 test processati. È Bari la provincia in cui sono stati registrati più nuovi contagi: sono 1.130 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 96.108 di cui 525 ricoverati in area non critica (4 in più rispetto e ieri) e 26 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Le vittime sono 6 che fanno salire a 8.337 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

I nuovi casi positivi al Coronavirus in Toscana sono 2.234 su 15.567 test di cui 2.542 tamponi molecolari e 13.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,35% (69,7% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in calo a fronte di un numero minore di test per un tasso in sostanza identico: nel precedente report i contagi registrati erano stati 2.712 su 19.145 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi del 14,17% (68,1% sulle prime diagnosi).

Nelle Marche 1.611 casi di Coronavirus rilevati nell'ultima giornata in cui l'incidenza ogni 100mila abitanti è risultata ancora in calo (da 663,05 a 654,79). Impennata al 43,5% (ieri 37,9%) della percentuale di positivi sui tamponi del percorso diagnostico (3.707); in tutto sono stati analizzati 4.130 test che comprendono anche 423 tamponi del percorso guariti.

In Sardegna si registrano 1.264 nuovi casi di Covid e quattro decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.901 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (stesso dato di ieri) e quelli in area medica 268 (-7). Le persone in isolamento domiciliare sono 26.452 (-325).

Oggi in Friuli Venezia Giulia si segnalano 763 nuovi contagi e 8 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 160.