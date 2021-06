Roma, 29 giugno 2021 - I bambini hanno difese migliori degli adulti contro il Coronavirus. In particolare i soggetti più piccoli come i neonati affetti da forme lievi di Covid 19 sviluppano una risposta anticorpale maggiore e più duratura di quella osservata nella popolazione adulta. È quanto emerge da uno studio dei ricercatori dell'università degli Studi di Padova e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera di Padova, la Fondazione Penta onlus e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che dimostra come in soggetti asintomatici o lievemente sintomatici, la risposta anticorpale contro Sars-CoV-2 dei bambini è superiore e più duratura rispetto agli adulti.

Nel dettaglio la ricerca fa emergere che i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni sono in grado di sviluppare titoli anticorpali neutralizzanti 7-8 volte superiori a quelli osservati nella popolazione adulta, fino a 7-8 mesi dall'avvenuta infezione. Studi clinici riportati in letteratura dimostrano che la presenza di elevati titoli anticorpali riduce le probabilità di contrarre nuovamente la malattia. Pertanto la superiore risposta anticorpale pediatrica descritta dai ricercatori padovani rende plausibile l'ipotesi che i bambini siano maggiormente protetti rispetto agli adulti, nell'eventualità di una seconda esposizione al virus.

Lo studio ha coinvolto 57 famiglie colpite da Covid 19 durante la prima ondata della pandemia ed assistite dall'Azienda ospedaliera-Università di Padova, nell'ambito del programma di follow up a lungo termine per famiglie. La quantificazione degli anticorpi neutralizzanti è stata resa possibile grazie ad un test sperimentale messo a punto dai virologi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L'analisi dei dati è stata curata dai ricercatori dell'area di Immunologia clinica e Vaccinologia del BambinoGesù, guidati dal professore Paolo Palma.