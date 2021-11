Roma, 28 novembre 2021 - Preoccupa l'arrivo anche in Italia della variante Omicron. Cresce dunque l'attesa per il nuovo bollettino sul Covid del ministero della Salute con un'attenzione particolare ai morti, che ieri hanno toccato quota 90 (mai così tanti dall'8 giugno) sebbene i dati sui contagi in Italia abbiano registrato una lieve flessione (qui tutti i numeri del 27 novembre). Oggi il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha richiamtato tutti a un senso di responsabilità rilanciando la necessità di terza dose di vaccino e dell'uso delle mascherine per trascorrere un Natale sereno.

Sommario

All'estero, intanto, c'è chi si blinda come Israele, che chiude le frontiere agli stranieri, e chi ribadisce la scelta del Green pass come la Svizzera, dove il fronte del "sì" ha vinto il referendum sulla legge Covid. E anche il Vaticano si muove per evitare assembramenti: Papa Francesco renderà un omaggio privato alla statua dll'Immacolata di piazza di Spagna in occasione della festività dell'8 dicembre, mentre la messa di Natale sarà anticipata nuovamente alle 19.30.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Restano sopra i 2mila, ma registra una flessione il numero dei casi in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono infatti 2.082 i nuovi positivi, mentre i decessi sono 6 (il totale delle vttime è ora 11.947). C resce il numero dei ricoveri: i pazienti nei reparti medici sono ora 513 (+25), quelli in terapia intensiva 93 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 28.896. Il totale dei positivi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 513.531

I nuovi casi registrati in Toscana sono 595 su 30.084 test di cui 9.050 tamponi molecolari e 21.034 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,98% (7,1% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono 9.103, +4,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in meno). Si registra un nuovo decesso.

Sono 1.255 i nuovi casi registrati oggi nel Lazio a fronte di 14.883 tamponi molecolari e 26.620 antigenici (per un totale di 41.503 tamponi). Ieri i nuovi contagiati erano stati 1.204 (-51). Purtroppo vengono comunicati altri 4 idecessi (-2). I ricoverati in area medica sono 716 (+1), 94 i pazienti in terapia intensiva (+5). Altri 664 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. I casi a Roma citta' sono a quota 572.

Resta alto il numero dei positivi giornalieri nelle Marche. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 378 nuovi casi (ieri 427) e l'incidenza scende leggermente a 171,70 (ieri 171,90). I 378 nuovi positivi rappresentano il 10,1% dei 3.733 tamponi esaminati nel percorso diagnostico screening (su 6.245 tamponi complessivi).

In Puglia su 19.468 test sono stati registrati 129 casi positivi, così suddivisi 45 in provincia di Bari, nessuno nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 17 in quella di Brindisi, 28 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto e 2 residenti fuori regione.Non ci sono stati nuovi decessi. Attualmente sono 4.023 le persone positive, 137 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 278.892, 267.986 sono le persone guarite e 6.883 quelle decedute.

In Basilicata sono stati individuati 49 casi a fronte di 576 tamponi e si registra anche un decesso.