Covid Italia: oggi 30.526 casi, crescono i ricoveri. Bollettino 19 giugno 2022

Roma, 19 giugno 2022 - In calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il bollettino Covid del ministero della Salute segnala oggi 30.526 nuovi positivi. Numero inferiore rispetto a quello dei scorsi giorni ma la flessione era attesa, visto il minor numero di tamponi processati nel weekend. Continua invece la crescita dei ricoveri: +67 i posti nei reparti ordinari, +6 in terapia intensiva. Diciotto i morti segnalati in 24 ore. Le regioni con più contagi: Lazio vicino ai 5mila contagi, sopra i 4mila la Lombardia, Campania e Veneto oltre 3mila, 2.500 in Emilia Romagna (ma il report è incompleto). Sfiora i 2mila il dato della Puglia, Toscana e Sicilia a quota 1.700, 1.370 in Piemonte, mentre Calabria, Abruzzo e Marche superano i 700.

Bollettino 19 giugno completo

Sono 30.526 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 34.978 di ieri ma in evidente aumento rispetto ai 18.678 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 160.211 (ieri 193.040) con il tasso di positività che sale dal 18,1% al 19,1%. I decessi sono 18 (ieri 45). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.721. Le terapie intensive sono 6 in più (ieri +2) con 12 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 199, mentre nei reparti ordinari si contano 67 pazienti in più (ieri +11), per un totale di 4.398.

I dati regione per regione (tabella)

Le regioni con più contagi

Sono 4.253 nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 23.210 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 18,3%. Nelle ultime 24 ore sono morte 4 persone, per un totale di 40.715 decessi nella regione da inizio pandemia. Scendono a 16 (-1) i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 6 unità i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 556.

In Campania si registrano 3.189 nuovi contagi. I test processati sono 13.529, di cui 10.291 antigenici e 3.238 molecolari. I deceduti nelle ultime 48 ore; 2 le persone decedute in precedenza ma registrati ieri. Dei 575 posti letto di terapia intensive disponibili, ne sono occupati 15; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi da private, ne sono occupati 289.

Il Veneto conta 3.078 nuovi positivi. I casi complessivi, secondo i dati del bollettino regionale, si portano così a quota 1.794.915 dall'inizio dell'epidemia. Si registra un decesso, che porta a 14.752 il numero totale. I casi attualmente positivi sono 39.598, mentre scendono i dati ospedalieri con 465 ricoverati in area medica e 27 i malati Covid in terapia intensiva.

In Emilia Romagna 2.485 casi di Covid in più rispetto a ieri (ma i dati provenienti da Parma sono incompleti a causa di un problema tecnico), su un totale di 9.039 test effettuati nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso. I pazienti attualmente ricoverati nei reparti di Terapia intensiva dell'Emilia-Romagna sono 30 (+3 rispetto a ieri) e la loro età media è 67,9 anni. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 690 (+18 rispetto a ieri) e la loro età media è 75,3 anni.

In Puglia sono stati registrati 1.954 nuovi casi. Un decesso. Attualmente sono 24.274 le persone positive, 221 sono ricoverate in area non critica e 8 in terapia intensiva.

Sono 1.766 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 23.343 tamponi effettuati, su un totale di 13.377.005 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore è stato registrato 1 decesso, che porta il totale delle vittime, sull'isola, a 11.115. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 51.704 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 568 (+3), di cui 22 (dato invariato) in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 51.114 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 1.179.247.

In Toscana 1.659 nuovi positivi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.719, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso, una donna di 92 anni, a Livorno.