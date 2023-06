Il costume? Solo in spiaggia. Dress code (e multe) per le vacanze

Roma, 25 giugno 2023 – Vestivamo alla marinara. Poi, purtroppo, abbiamo smesso. E sarà per questo se i sindaci di svariate città balneari sono stati costretti a diventare arbitri di eleganza, o almeno di buon gusto. Perché no, non si gira fra i carruggi a torso nudo con un rivolo di pomodoro sulla pelle scottata. Non si mostra il sedere al bar, per quanto alta sia l’autostima. Non si entra alle Poste scalzi, nemmeno se non si ha avuto la fortuna di avere una tata inglese.

Non sai cosa sia il decoro? E allora rifletti, copriti, se ancora non capisci paga la multa. Fino a 500 euro. Da Portofino a Favignana a Gallipoli fioccano le ordinanze per chiarire i punti fondamentali del dress code estivo e le perplessità. È giusto vietare alla gente di stare in braghette perché fa caldo, è più comodo e ci siamo abituati proprio a tutto? E’ un’azione di civiltà o mera prevaricazione mettere in riga orde di turisti seminudi che non si fermano nemmeno dopo la bocciatura della prova costume? Portofino, con la sua fama di enclave per ricchi, potrebbe essere tacciata di snobismo. Invece il sindaco Matteo Viacava giustifica la tolleranza zero come ultima spiaggia del decoro perduto. Obiettivo: "La salvaguardia e la tutela del territorio e dell’immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale" perché "come accertato nelle stagioni precedenti l’elevata presenza di turisti conduce spesso a comportamenti avvertiti contrari alla decenza".

Non si passeggia in costume, a torso nudo o senza scarpe lungo le viuzze, non si occupano le panchine della piazzetta sul porto per mangiare o dormire e il bivacco è fuorilegge anche su scale, portici e zone verdi. Chi non si adegua paga (i famosi 500 euro). Stesso giro di vite nelle isole Egadi, dove il primo cittadino di Favignana Francesco Forgione mette all’indice i discinti qui ma anche a Levanzo e Marettimo dal 23 giugno al 30 settembre con sanzioni da 25 a 150 euro (a seconda della quantità di pelle mostrata? E dopo il 30 tutti liberi?). Come già Sorrento e Tropea anche Gallipoli segue la linea del "buon costume" nel centro storico o sul centralissimo corso Roma, dove da quest’anno viene espressamente vietato di circolare in abbigliamento "poco consono".

L’ordinanza anti-cafoni firmata dal sindaco Stefano Minerva, che entrerà in vigore da luglio per restare valida fino al 20 settembre, è stata istigata dalla visione di comitive allo stato brado anche in chiesa, nei luoghi di cultura e nell’ora dello shopping. Anche qui multe dai 25 ai 150 euro a seconda della gravità, del danno di immagine e del luogo profanato. Così pure a Viareggio, Baia Domizia, Milano Marittima, Riccione, Vietri sul mare. A Rapallo sono stati messi perfino i cartelli di divieto in strada. Tutto questo per addomesticare la creatura che fa la fortuna del luoghi di vacanza ma riesce a mandare fuori di testa gli amministratori, costretti dalle circostanze ai provvedimenti più bizzarri anche fuori dal dress code.

Qualche anno fa il Comune di Stintino, in Sardegna, ha varato un regolamento in otto punti per salvare La Pelosa, una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Erano previsti tra l’altro il divieto di posare teli per terra e l’obbligo di sciacquarsi i piedi per evitare l’asportazione della sabbia a rischio di estinzione. Il Comune di Venezia proibì i giochi con la palla sull’arenile, i tuffi dalle dighe, la pesca e la pubblicità su elicottero, oltre alla la musica fra le 13 e le 16. Per forza in estate siamo tutti nervosi e per fortuna pochi vanno a perdere la pazienza a Sidney, dove anche chi impreca ad alta voce per strada viene multato.