Costner litiga con l’ex moglie Lei rifiuta l’offerta di mantenimento "Voglio 240mila dollari al mese"

Christine Baumgartner chiede più soldi. Nei nuovi documenti del tribunale, la quasi ex moglie di Kevin Costner afferma che la cifra mensile proposta dall’attore per il mantenimento dei figli, circa 50mila euro, non è sufficiente per coprire le spese. I Costner, che si sono sposati nel 2004, hanno tre figli: Cayden, 16 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 13 anni.

Christine ha chiesto il divorzio dall’attore a maggio. Il mese successivo, ha avanzato la richiesta record di 240mila euro al mese per il mantenimento dei figli. Una somma "gonfiata e scorretta", ha risposto l’attore, ridimensionando del tutto la cifra. Baumgartner afferma che l’offerta del divo è solo il 2,4 percento del suo flusso di cassa mensile.