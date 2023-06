Cospito condannato a 23 anni di carcere. La Procura aveva chiesto l’ergastolo

La corte di assise d'appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per l'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'ergastolo. Per Anna Beniamino i giudici hanno stabilito 17 anni e 9 mesi di reclusione.

Sentenza processo Cospito. Torino

Il procedimento era dedicato al ricalcolo della pena in relazione a uno solo degli episodi contestati nel maxiprocesso Scripta Manent, l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo). Accogliendo una richiesta dei difensori, gli avvocati Flavio Rossi Albertini e Gianluca Vitale, la corte ha applicato l'attenuante del 'fatto lieve’.

Per Anna Beniamino la Corte ha rimodulato la pena in 17 anni e 9 mesi. In primo grado e in appello era stata condannata a 17 anni. La Procura aveva chiesto 27 anni e un mese di condanna.

"Siamo assolutamente soddisfatti, 23 anni è una pena elevata ma avevamo timore che potesse andare molto, molto peggio". Così il legale difensore di Alfredo Cospito, Fulvio Rossi Albertini, dopo la sentenza. In precedenza, Cospito era stato condannato a 20 anni di reclusione per l'attentato compiuto nel 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. "I giudici hanno marcato l'alveo su cui già si era inserita la Corte d'assise d'appello il 5 dicembre scorso, allorché inviò la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale".

Le vicende di Alfredo Cospito, oltre alla sua attività di anarchico, erano balzate agli onori della cronaca per il suo sciopero della fame (attuato in carcere) per protestare contro il 41 bis, il regime di carcere duro in Italia.