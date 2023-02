2 feb 2023

Cospito: "Non voglio trattamenti di favore". Anche Ilaria Cucchi in carcere

Il colloquio dell'anarchico con il consigliere di +Europa Usuelli in carcere. "E' stato in piedi per mezz'ora a parlarmi, respira bene". L'avvocato: "Determinato anche se conseguenze irreparabili"