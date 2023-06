Così iniziò la Seconda Repubblica Scese in campo e ci restò per 30 anni

di Gabriele Canè

"Discesa in campo". Chissà come si diceva prima? Chi se lo ricorda. Anche per questo, forse, c’è un prima e ci sarà un dopo Berlusconi. Perché fino al gennaio del 1994 non si "scendeva in campo". Si faceva politica fin da giovani e a un certo punto ci si candidava a qualcosa. Passo dopo passo. Semmai, con l’ordalia di Mani Pulite, si "usciva dal campo", qualcuno per andare in galera, altri, i leader di tutti i partiti della Prima Repubblica tranne il Pci, per tornare a vita privata. In questo vuoto, su questo campo semi deserto, arrivò lui. Non all’improvviso, con il suo famoso discorso televisivo di 9 minuti, filtro alla telecamera, biblioteca alle spalle e foto di famiglia, un set che sembrava in tutto il vero studio di un professionista.

Qualche segnale era già partito. La denuncia di un vuoto che si era aperto in politica per via giudiziaria. "Se le forze moderate non si unissero, allora dovrei assumermi le mie responsabilità". Un summit informale con Gorbaciov nel ‘93 ad Arcore, da imprenditore a capo di una grande potenza, tanto per far capire che si sarebbe partiti dall’alto e non dal basso. Poi Casalecchio di Reno. Già. Nella Bologna dove Occhetto aveva dato, suo malgrado, addio al comunismo dopo il crollo del Muro, mentre lo stesso Occhetto guidava la "gioiosa macchina da guerra" delle sinistre verso la sicura vittoria alle politiche del ‘94, a fine ‘93 Berlusconi mise almeno un piede e mezzo in campo.

Dalla tribuna di un centro commerciale spiegò che alle Amministrative di fine anno, "tra Fini e Rutelli, se fossi a Roma, voterei certamente per Fini. È un esponente politico che rappresenta bene i valori del blocco moderato nei quali credo: il libero mercato, la libera iniziativa, la libertà di impresa, insomma tutto ciò che va sotto il nome di liberismo. Come imprenditore oggi vedo questi valori minacciati".

Più che un outing verso il leader di An, un vero e proprio manifesto politico. Il 23 novembre del ‘93 nacque Forza Italia. Marcello Dell’Utri, anima di Publitalia, la concessionaria di pubblicità di Mediaset, ci lavorava da tempo spinto dal genio commerciale di Berlusconi: l’inno di partito, il kit del candidato, la capacità di sdoppiare le alleanze, al Nord con la Lega di Bossi, al Sud con An di Fini. Risultato: il 28 marzo la "gioiosa macchina da guerra" di Occhetto andò a sbattere contro il muro del "Polo delle libertà e del buon governo".

Berlusconi Presidente del Consiglio fu di fatto il primo "civico" salito a una carica istituzionale, un modello che ci portiamo ancora dietro quando ad ogni elezione i partiti fanno un passo indietro e vanno a pescare nella "società civile". L’ascesa fu fulminea e la caduta altrettanto rapida dopo lo sgambetto di Bossi: 10 maggio-22 dicembre 1994, per lasciare spazio a un governo transitorio guidato da Lamberto Dini che Scalfaro fece di tutto perché transitasse il più lentamente possibile. Ma la volata era lanciata. Il trentennio berlusconiano era partito. Da allora chi vuole fare politica deve avere gambe e fiato. Se vuol scendere in campo. E restarci.