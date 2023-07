Così è nata la generazione dell’antimafia

Matteo

Si chiama perdita d’innocenza. Senza volere scomodare, con un esempio letterario, la "Linea d’ombra" di Joseph Conrad. Sta di fatto che in quei 57 giorni che corrono disperati verso l’inferno, tra la strage di Capaci (in cui muore Giovanni Falcone) e quella in via D’Amelio (in cui perde la vita Paolo Borsellino), un’intera generazione decide che cosa vuole fare da grande. E soprattutto da che parte stare. È un passaggio decisivo, perché nel volgere di pochissimo tempo la disperazione viene spodestata dalla voglia di reagire, di cambiare. Di provare a imprimere, partendo dal privato, una direzione diversa al disgraziato Paese. La sintesi perfetta di questo cambio repentino sta nelle due espressioni facciali di Antonino Caponnetto che di Falcone e Borsellino fu capo (ai tempi dell’Ufficio Istruzione) e un po’ anche padre. Caponnetto arriva a Palermo, cinquantasette giorni dopo aver pianto Falcone, e di fronte alla morte dell’altro figlio, dice sconfortato: "È finito tutto". Poi quando il giorno successivo, esce dal Palazzo di Giustizia è travolto dagli applausi dei palermitani che nel frattempo hanno esposto lenzuola bianche alle finestre delle case. E parla di una nuova resistenza.

L’attuale generazione di 40enni, compresa la premier Meloni che ha da sempre inserito Borsellino nel suo personale Pantheon, scelse allora di canalizzare le proprie energie nell’impegno civile, in quello politico, nell’aspirazione di entrare in magistratura (e per chi c’era già nella richiesta di trasferirsi in Sicilia per combattere la mafia in prima linea) e nella volontà anche di molti militari (c’era il servizio di leva) di scendere nell’isola per l’operazione ribattezzata Vespri siciliani. Forse come Paese non siamo migliorati così tanto come ci si aspettava da quel 1992. Ma di certo c’è che, nei fatti, la guerra dei trent’anni contro la mafia (e contro l’indifferenza, più in generale) è stata vinta.