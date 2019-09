Cosenza, 7 settembre 2019 - La polizia di Stato ha identificato l'autore dell'aggressione al bimbo di tre anni avvenuta nei giorni scorsi in via Macallè a Cosenza. L'indagine è stata svolta in questi giorni dal personale delle Volanti dell' U.P.G.S.P. della Questura di Cosenza per identificare l'uomo che ha usato violenza contro il piccolo di nazionalità nordafricana. Il bimbo si era avvicinato ad una neonata, trasportata in una carrozzina da una giovane coppia: prima la donna poi l'uomo hanno aggredito il piccolo provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Dalla visione dei filmati delle numerose videocamere di sorveglianza si è riusciti ad individuare le persone presenti durante lo svolgimento dei fatti, le cui testimonianze hanno permesso di identificare i due autori del gesto di 22 e 24 anni, che sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. Secondo quanto si è appreso, il bambino era con i fratellini di 8 e 10 anni. I piccoli erano insieme alla madre in uno studio medico. La donna, vedendo che l'attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi per comprare il gelato e li ha fatti uscire. Per strada, il bambino più piccolo si è avvicinato all'altro bambino, ma il padre, secondo quanto raccontato dalla testimone, lo ha colpito con un calcio all'addome.

"Oggi a Cosenza un atto di violenza gravissimo e inaccettabile nei confronti di un bambino: sì, di un bambino. A lui e alla sua famiglia va tutta la nostra vicinanza, al Sindaco l'impegno di non lasciare sole l'amministrazione sua e delle altre città italiane nella lotta contro questi inaccettabili e purtroppo ormai frequenti episodi. Non possiamo permettere che nel nostro Paese continui un tale clima di paura e odio: il nostro impegno concreto e tenace andrà in questa direzione". E' quanto ha scritto su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Dura condanna anche da parte del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. "Leggo di un raccapricciante episodio di violenza accaduto nei giorni scorsi per strada a Cosenza a scapito di un bimbo di tre anni e la cosa non può che suscitarmi indignazione e sconcerto. Resto sconvolto per le modalità del fatto e perché la circostanza si sia verificata in una via del centro della nostra città", dice il primo cittadino. "Qualsiasi sia il motivo, se di natura razzista o di cieca follia - aggiunge - certamente si tratta di un gesto gravissimo che non può trovare alcuna giustificazione, né deve passare sottaciuto. Non possiamo assolutamente tollerare l'odio inconsulto e cruento, specie quando la vittima è un bimbo piccolissimo e specie se tale violenza si verifica a Cosenza, storicamente città di inclusione e accoglienza. Fermo restando che le indagini stabiliranno le effettive responsabilità, esprimo alla famiglia della piccola vittima tutta la mia vicinanza e quella dell'Amministrazione comunale".