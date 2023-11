Cosa resta di Gaza. Poco cibo, prezzi alti. Tra disoccupazione e cumuli di macerie

ROMA

Una fragile tregua, per respirare, accumulare qualche provvista, andare a vedere le condizioni della propria casa, dopo sette settimane di bombardamenti. Gaza sta come sugli alberi le foglie, si potrebbe dire citando Ungaretti. Ma l’immagine è fin troppo poetica. Semplicemente si sta, si sopravvive, nutrendo timide speranze irrazionali – un cessate il fuoco totale che riporti alla pur precaria normalità – la totale assenzadi prospettive.

Ieri per la seconda giornata di tregua la gente ha affollato i mercati, ad esempio quello vicino al campo profughi di Nuseirat, che sorge poco a sud del Wadi Gaza, frontiera di Gaza nord secondo Israele. Lungo la Nuseriat, tortuosa arteria che va dalla Salah ad Din fino al mare, decine e decine di bancarelle improvvisate vendevano le poche cose trovate: melanzane, peperoni, semola, pomodori, patate, acqua in bottiglia. I prezzi del cibo, anche grazie all’arrivo venerdì di 137 camion di aiuti (solo tre di questi sono potuti andare a Gaza nord) che hanno portato cibo, un pò di bombole di gas, acqua e medicine sono ora solo del 10% più cari rispetto a prima del 7 ottobre. Ma le verdure costano i 32% in più, la farina il 65%, l’acqua imbottigliata è raddoppiata. E il gas per cucinare, praticamente è introvabile.

Si prende quel che si può, con i soldi che sono rimasti, sperando di poter accedere a qualche carico distribuito dalla Mezzaluna rossa palestinese. Ma ieri i camion entrati sono stati solo 61, e c’è poco da sperare che la tregua dia cibo agli affamati. Secondo le Nazioni Unite ci sono 2,2 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza, di cui 1,7 milioni di sfollati. Ha un lavoro solo chi è impiegato da Hamas sia nell’ala miliatre che nell’aminstrazione civile, è della Mezzaluna rossa (20mila), o ha la fortuna di essere dipendente delle organizzazioni internazonali come Unwra (13mila) o delle Ong rimaste. Per tutti gli altri si vive alla giornata. Precariamente. Oltre a cercare di fare la spesa – perchè la convinzione è che la guerra riprenderà a tregua finita – la gente di Gaza ha anche colto l’opportunità di questi due giorni per vedere quel che ne è della propria casa, dopo tante bombe.

Donne come Tahani al-Najjar, 58 anni, madre di 5 bambini, ha usato la calma di sabato per tornare alle rovine della sua casa, che sorge, o meglio sorgeva, a Khan Younuis, nel sud, distrutta da un attacco aereo israeliano che ha ucciso sette membri della sua famiglia e l’ha costretta in un rifugio. "Dove vivremo? Dove andremo? – all’emittente saudita al Arabya , raccogliendo oggetti tra le macerie e il metallo contorto della sua casa –. Stiamo cercando di raccogliere dei pezzi di legno e qualche telo per costruire una tenda per ripararci, ma inutilmente. Ma non c’è più niente per proteggere una famiglia, eravamo nel sud, ma ci hanno distrutto casa lo stesso. E ci siamo ormai abituati. L’esercito di Israele aveva anche livellato casa nostra in due conflitti precedenti, nel 2008 e 2014, neanche fossimo di Hamas". Poi tira fuori diverse tazze da tè miracolosamente intatte dalle rovine, dove una bicicletta e vestiti ricoperti di polvere giacciono tra i detriti; e sentenzia: "Ricostruiremo di nuovo".

Ancora e ancora visto che le invasioni di Gaza si susseguono ciclicamente e le prospettive di pace sono diventate effimere per lungo tempo dopo il 7 ottobre e quello che ne è seguito. La paura, mista a rassegnazione e a obiettivi irrealistici, fa il gioco degli estremismi e di chi vuole il tanto peggio, tanto meglio. Non a caso, a Gaza, tre palestinesi su quattro avrebbero espresso sostegno ai massacri del 7 ottobre secondo un sondaggio di Haaretz, giornale israeliano non certo tenero con Netanyahu.

Alessandro Farruggia